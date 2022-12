Crímenes atroces de FARC serán investigados, juzgados y condenados: Santos

“Toda persona responsable de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crímenes como la violencia sexual, tendrán que ir a un tribunal especial y serán investigados, serán juzgados, serán condenados y pagarán. No hay impunidad para los máximos responsables”, declaró el presidente Juan Manuel Santos al diario The New York Times.

Posteriormente, el mandatario sostuvo un encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a quien le entregó una copia del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

“Aún quedan muchos fuegos por extinguir en el mundo, pero el fuego del conflicto armado en Colombia morirá para siempre el próximo 26 de septiembre. Colombia cuenta con todo nuestro apoyo”, declaró Ban Ki-moon.

El Jefe del Estado participa en Nueva York en el 71° Período Sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas, en cuyo debate hablará el próximo miércoles.