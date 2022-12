Dar el Nobel de la Paz a Santos fue la decisión correcta: Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sostuvo este viernes que la decisión de otorgar el premio Nobel de la Paz al mandatario colombiano Juan Manuel Santos fue una "decisión correcta", por sus esfuerzos para cerrar un largo conflicto armado en su país.

"El Comité del Nobel tomó la decisión correcta en acoger sus esfuerzos incansables para conseguir una paz justa y duradera en Colombia", manifestó Obama, quien sorprendió al mundo al recibir el mismo galardón en 2009, con pocos meses en la Casa Blanca.

Para el mandatario estadounidense, Santos "y el pueblo colombiano están cambiando su país, mejorándolo, y me da mucha satisfacción que el Comité del Nobel reconozca esa tarea mientras ellos siguen avanzando hacia la paz".

Obama también señaló que el rechazo a los acuerdos de paz en el plebiscito realizado en Colombia el fin de semana "es un recordatorio de que todavía hay mucho trabajo por delante para hacer realidad el futuro que el presidente Santos y muchos de sus conciudadanos anhelan".

El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) acordaron en La Habana mantener el cese el fuego y discutir "propuestas de ajuste" al pacto, rechazado sorpresivamente en el plebiscito.

Colombia, añadió Obama, "puede continuar contando con Estados Unidos como un aliado".

Por su parte, el vicepresidente Joe Biden expresó en una nota oficial que admiraba "el extraordinario coraje y dedicación" que Santos mostró durante los cuatro años de negociaciones entre su gobierno la guerrilla de las FARC.

"Aunque el trabajo aún no está terminado", señaló Biden, ese esfuerzo "hace posible prever un continente que esté enteramente en paz".

Por su parte, el secretario de Estado, John Kerry, saludó en una nota oficial la premiación a Santos y destacó que el presidente colombiano inició una ronda de contactos para "un nuevo consenso nacional que permita que el proceso de paz pueda avanzar.

"Todavía creemos que la mayoría de los colombianos desea urgentemente un fin definitivo de la violencia", apuntó.

Poco antes, el jefe de la diplomacia estadounidense reveló que pretendía conversar este viernes con el ex presidente colombiano Álvaro Uribe sobre "cómo podemos ayudar a fomentar" salidas tras el rechazo a los acuerdos.

Uribe, antecesor, exiliado y adversario político de Santos, comandó la campaña por el "No" al acuerdo.

Al respecto, el enviado especial de Estados Unidos para el proceso de paz, Bernard Aronson, pidió a Santos que "escuche" las razones del voto por el "No".