Debate por la paz: Claudia López y Paloma Valencia discuten punto de justicia

Camino al plebiscito, Última Edición presenta todos los puntos de vista sobre el Acuerdo Final.

Esta vez, Claudia López y Paloma Valencia compartieron sus opiniones sobre el punto de justicia y la participación de la mujer en el posconflicto.

¿Concibe el Acuerdo Final a las mujeres y las minorías?

CL: sí, yo creo que ese es uno de los aportes. En el papel creo que las organizaciones de mujeres y de víctimas hicieron valer su voz e incorporar compromisos específicos. Nunca antes se había hecho en un acuerdo de paz. Pero cuando uno va a la realidad el mundo de la guerra es infinitamente más machista que el mundo de la paz.

PV: es absolutamente inaceptable, no solamente que no hubo mujeres en la negociación sino que los mayores victimarios de las mujeres como fueron las FARC, que torturaron a las campesinas, que reclutaron niñas y las forzaron a hacerse abortos, ahora salgan a decirnos qué es lo que hay que hacer frente a las mujeres.

Sobre todo me preocupa el sentimiento que hay en mucha población colombiana en torno a todo lo que podría significar la inclusión de un tema de ideología de género, parecido al de las cartillas de la famosa polémica, que podría estar navegando en esos acuerdos y pondría en entredicho algunas visiones de la familia en Colombia.

CL: me parece que ese cuento de la ideología de género no es otra cosa que un argumento para discriminar.

Reconocer que las mujeres han tenido un rol distinto en la guerra y que tienen que tener un rol distinto en la paz o que también las personas de orientación sexual diversa, que fueron vulneradas durante esta guerra de una manera particular, tienen que tener un rol distinto en la paz no me parece que le afecta la vida y la familia a nadie.

Justicia y amnistía

PV: artículos dicen claramente que no va a haber cárcel, que van a tener restricciones a la movilidad, es decir, usted por ejemplo no puede salir del país o no puede salir de un departamento, pero eso no es una pena para un delito atroz. Eso es una pena accesoria y es un decorado. La realidad es que los peores crímenes quedan sin un solo día de cárcel.

CL: este tema es bien importante, en Colombia llevamos cien años de guerras distintas y en general siempre se había salido de ellas a través de amnistía e impunidad absoluta.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional y el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas nos dicen tenemos un sistema donde se van a someter, donde los delitos más graves no van a tener amnistía, van a tener que ir, confesar y ayudar con la reparación material de las víctimas, no solo simbólica. A cambio de esa colaboración no tendrá que haber necesariamente cárcel, eso nos dijeron y eso está bien.

Si no hay colaboración con verdad, con justicia y con reparación entonces sí hay cárcel. Ese es un poco el balance del sistema.

PV: el tema de fondo es la garantía de no repetición, no se refiere a si vamos a poder reformar a Timochenko o no. Yo le valgo que él se reforme sin ir a la cárcel. El problema es el mensaje que usted le crea a todos los demás grupos criminales: les dice que ese tipo de crímenes atroces y de lesa humanidad, al final usted puede ir simplemente a confesarlos y no pasa nada. Ese es el mal ejemplo que le va a generar mucha violencia a Colombia.

