Debate por la paz: Iván Duque y Mauricio Lizcano discuten beneficios a las FARC

Camino al plebiscito, Última Edición presenta todos los puntos de vista sobre el Acuerdo Final.

Esta vez, Iván Duque y Mauricio Lizcano compartieron sus opiniones sobre participación política de guerrilleros y beneficios para las FARC en el acuerdo.

¿Por qué no?

ID: Primero les estamos entregando a los criminales de lesa humanidad, en contravía de lo que dice la Constitución, la elegibilidad política.

Segundo les estamos dando a los máximos responsables de esos crímenes la posibilidad de que no paguen un solo día de cárcel si “dicen toda la verdad”.

Tercero estamos permitiendo el más grande blanqueo del narcotráfico convirtiéndolo en delito conexo al delito político.

Cuarto no hay ningún compromiso claro de las FARC de entregar su fortuna criminal para la reparación de las víctimas.

¿Por qué sí?

ML: primero porque de eso se trata el acuerdo de paz. Todos los procesos de paz en el mundo, el de Irlanda, Suráfrica, Centroamérica lo que han hecho es cambiar las armas por los votos. Ese es el centro del debate.

Incluso nuestra Constitución del 91 claramente traía unos artículos transitorios donde se le ofrecían curules a los grupos al margen de la ley que se reintegraran a la sociedad.

Pero, además, el doctor Iván ha omitido muchas cosas: no es que pasen directamente de La Habana a la participación en política, eso no es cierto, usted sabe que hay un tema de justicia transicional. Para que esas personas puedan participar tienen que contar toda la verdad, indemnizar a sus víctimas, ir a tribunales y serán los jueces los que determinen si les dan el beneficio o no de participar en política.

¿No le suena la participación política de los guerrilleros en el Congreso?

ID: sí se puede permitir participación política de las personas que hayan participado en desmovilización, desarme y reinserción, pero no los criminales de lesa humanidad. Artículo 179 de la Constitución lo prohíbe.

En el artículo 36 de los acuerdos con las FARC se dice que inclusive las personas que hayan pasado por el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición en la justicia especial, aún con sanciones, no pierden los derechos políticos.

ML: hay que explicarle bien a la opinión pública para que no se confunda. Esas personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad tienen que ir a unos tribunales, allí serán juzgados, tienen que contar la verdad, es decir los colombianos van a saber qué hicieron. Además tienen que reparar a sus víctimas.

No es cierto que se van a quedar con la fortuna de las FARC, si ellos no entregan los recursos, las armas, no reparan, pues pierden todos los beneficios. Van a tener restricciones entre cinco y ocho años.

¿Detrás de los acuerdos hay más que cinco curules para Senado y cinco para Cámara?

ID: por supuesto en participación política hay cinco curules, pero hay 16 circunscripciones especiales donde no se pueden presentar personas de los partidos que ya existen, 31 emisoras, un canal institucional y muchísimos más recursos para ese nuevo partido.

No hay un párrafo en los acuerdos donde digan las FARC que van a entregar un centímetro cuadrado de la tierra que le han quitado a los colombianos y no hay un párrafo donde ellos digan qué recursos van a poner para la reparación de las víctimas. Eso obviamente es un desequilibrio total para la sociedad colombiana.

ML: muchas más cosas y muy buenas para el país: estatuto de la oposición, fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, todo el tema de lucha contra el ingreso de recursos ilícitos en la política, van a existir muchos más ciudadanos participando en los consejos territoriales de planeación, es decir, hay una verdadera limpieza política de las maquinarias.

El tema de las emisoras no es cierto, solamente son por un año, mientras están las zonas de concentración y cuando terminen se retiran. Son emisoras de interés público.

Vea en el video el debate completo camino al plebiscito.