Debe retractarse y respetar a colombianos que votamos por el no: Ordóñez a Santos

El presidente colombiano Juan Manuel Santos denunció este martes en el Parlamento británico la campaña de desinformación de los detractores de su plan de paz y aseguró que "la paz prevalecerá".

"Tomando prestadas esas palabras valientes del rey Jorge VI cuando Gran Bretaña afrontaba uno de sus mayores desafíos: prevaleceremos", dijo Santos, citando un discurso del padre de la actual reina Isabel II, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial,

"Déjenme asegurarles que en Colombia la paz prevalecerá", agregó el presidente.

"Sé que es difícil comprender que la mitad de los votantes en mi país no haya apoyado un acuerdo para detener una guerra que nos ha dejado más de 250.000 muertos y cerca de 8 millones de víctimas y desplazados", agregó.

Entre los motivos que explican el rechazo al plan de paz, Santos citó "el miedo y el rencor que a veces pesan más que la esperanza y el perdón. La desinformación y los mitos que muchas veces se propagan en este tipo de campañas".

Al discurso, en la sala de la Cámara de los Lores que la reina usa para esperar su discurso anual ante el Parlamento, asistieron el antiguo primer ministro británico John Major y el líder norirlandés David Trimble, que fue galardonado con el Nobel de la Paz, como Santos, por el proceso de paz en la provincia británica.



“Debe retractarse”

A raíz de las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en Reino Unido, varios promotores del no y otros sectores políticos reaccionaron.

“¿Y el qué dijo eso fue el nobel? Yo no creo, me parece muy extraño”, dijo el expresidente Álvaro Uribe, quien había declarado que evitará peleas con Santos.

El procurador Alejandro Ordóñez fue contundente al decir que el mandatario “debe retractarse y respetar a los colombianos que votamos por el no”.

Entretanto, avanzan los diálogos entre Gobierno y delegados del no que buscan consolidar un nuevo acuerdo de paz con las FARC.