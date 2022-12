Dejemos atrás décadas de violencia y unámonos por Colombia: Santos

Luego de firmar el nuevo acuerdo final con las FARC, el presidente Juan Manuel Santos se encargó de recalcar la personalidad de los colombianos, exaltando la facilidad de “no dejarse abatir ante la adversidad”, esto haciendo referencia a los intentos fallidos que ha vivido el país en esa búsqueda de la paz.

“Somos un pueblo orgulloso de nuestras virtudes. Ese gran objetivo común nos ha sido esquivo a pesar de los múltiples intentos. Pero somos perseverantes e insistimos”, sentenció.

Hizo hincapié en los seis años del proceso de paz y los múltiples esfuerzos tanto de Gobierno como de las FARC para alcanzar un acuerdo que prometa para Colombia la salida del conflicto que lleva más de siete décadas azotando a la nación.

“Hoy hemos firmado un nuevo acuerdo de paz con las FARC, el definitivo. Un surgido del diálogo cuerdo y franco, con un proceso riguroso de revisión (…) agradezco la disposición de las FARC en todo este camino”, dijo.

Además, dio a entender que se logró resolver las disconformidades que llevaron a la victoria del no el pasado 2 de octubre y que se mejoró en su totalidad lo firmado. “Este acuerdo incorpora la mayoría de las nuevas propuestas, pero conserva los puntos esenciales firmados en Cartagena”.

El mandatario dejó claro que las FARC iniciarán su camino político y que tendrán garantías para presentar y promover sus proyectos. Eso sí, hizo claridad en que serán los ciudadanos mismos quienes con sus votos decidirán si aprueban sus propuestas o no.

Para dar parte de tranquilidad de que el acuerdo no solo se quedará en el papel, Santos aseguró en “150 días todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas”.

Al cerrar su intervención, pidió unión en todos los frentes políticos para recuperar a las regiones más afectadas.

“Hay que aprovechar esta inmensa oportunidad, por nuestro carácter sabremos responder a este hermoso desafío. Quiero invitarlos a que, con la mente y el corazón abierto, le demos la oportunidad a la paz”.