Denuncian violencia durante desalojo a campamento por la paz en Plaza de Bolívar

Esta madrugada cerca de sesenta personas que se encontraban en el campamento por la paz en la Plaza de Bolívar fueron retiradas del lugar por orden de la alcaldía de Bogotá, en medio de un operativo de la Policía.

Según los participantes, no hubo acuerdo para ser desalojados y la Policía hizo un ingreso forzado. “Nos dicen que por Salsa al Parque el campamento debía trasladarse, no levantase. Nosotros dimos el espacio pero en ningún momento acordamos despejar del campamento”, denunció Iván Vargas, uno de los campistas.

Además de la decisión de desalojo, manifestaron que los elementos que tenía allí fueron retirados en camiones y que las carpas fueron destruidas. Este desalojo, voluntario o no, fue realizado a la madrugada.

Iván Vargas manifestó además que emprenderán medidas jurídicas por el procedimiento. Hizo un llamado a organismos como la Defensoría y Procuraduría para verificar la legitimidad de los hechos.

En redes sociales el malestar no se hizo esperar. Políticos, funcionarios y periodistas criticaron la medida del alcalde Peñalosa.



Muy mal que el campamento de paz de la plaza de Bolívar, pacifico, espontáneo y cívico, haya sido desalojado por fuerza. Esa no es La Paz. — Rafael Pardo (@RafaelPardo) November 19, 2016

Jóvenes y líderes que son desalojados a bolillo por @PoliciaColombia y Alcaldía @Bogota. Valiente gratitud por su compromiso con la Paz! https://t.co/wtT1Ke5gJP — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 19, 2016

Desalojar por la fuerza y en la madrugada un campamento de paz. Antes no llevamos más tiempo en guerra. — Félix de Bedout (@fdbedout) November 19, 2016

Un campamento de casi 50 días por la paz debió levantarse con agradecimiento y orgullo. Usar la fuerza fue un acto doloroso e innecesario — Mauricio Albarracín 🏳️‍🌈🌳 (@malbarracin) November 19, 2016

Un campamento por la paz desalojado por el esmad. Mi resumen de Colombia. — Juan David Laverde (@jdlaverde9) November 19, 2016

No se debió desalojar a la fuerza el campamento por la paz. Acallar la protesta pacifica con la fuerza es una bajeza. — María Jimena Duzán (@MJDuzan) November 19, 2016

Tratar una expresión de paz a las patadas: algo muy en el estilo del alcalde @EnriquePenalosa. Debería darle vergüenza. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 19, 2016