Desilusión en Toribío, Cauca, ante los resultados del plebiscito por la paz

Los habitantes de Toribío, uno de los municipios del Cauca más afectados por la guerra con las FARC, manifestaron su incertidumbre ante los resultados del plebiscito por la paz. La población siente temor porque creen que podría recrudecerse el tema del conflicto.

"Pienso que ganó la mentira y la desinformación, pues desafortunadamente nos acostumbramos a la guerra y parece que queremos seguir en ella", afirma Luis Alfredo Muelas, víctima del conflicto.

La desilusión embarga a esta comunidad, que en su mayoría votó por el sí a los acuerdos. Las mujeres que han perdido a sus hijos en medio de los enfrentamientos, expresaron su preocupación.

"Más que todo por lo niños, uno no puede estar tranquilo en casa por el temor de que uno no los puede mandar al colegio, porque en cualquier momento tiene que salir a recogerlos a ellos", señala Adriana Mestizo, habitante de Toribío.

Los pobladores criticaron el resultado en las grandes ciudades, donde el no tuvo la mayor votación. Señalan que quizá en ellas no se ha sufrido el dolor de la tragedia como en el norte del Cauca. "Hemos sido una zona muy azotada, entonces no queremos más violencia, queremos el sí, queremos la paz", resalta Carlos José Gutiérrez.

Por su parte, Alcibiades Escué, alcalde de Toribío, afirma que los planes de desarrollo en el municipio continuarán.