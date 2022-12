El no del domingo unió a todos los colombianos, dice Andrés Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana pidió este miércoles activar "de manera inmediata" en Colombia las zonas de concentración de miembros de las FARC previstas en el acuerdo con esa guerrilla, tras reunirse con el mandatario Juan Manuel Santos para analizar el rumbo del proceso de paz.

"Es importante activar las zonas de concentración hoy mismo. ¿Por qué? Porque con la verificación de las Naciones Unidas, con la protección de los militares, van los guerrilleros de las FARC a tener la tranquilidad de que vamos a avanzar en este proceso", declaró a periodistas.

"Creo que es importante que se activen de manera inmediata", añadió Pastrana, uno de los promotores del "No" al pacto con las FARC, opción que salió victoriosa en el plebiscito del domingo dejando en entredicho la implementación de lo acordado.

El acuerdo de paz, sellado entre el gobierno y las FARC el 26 de septiembre, preveía que en el marco del cese al fuego bilateral y definitivo, los 5.765 combatientes de la guerrilla, según sus propias cifras, iban a agruparse en 27 sitios para su desarme y posterior reinserción a la vida civil, en un proceso con verificación de ambas partes y de la ONU.

Pero, tras el rechazo al pacto en las urnas por 50,21% de votos desfavorables, el cumplimiento de esto es ahora un interrogante.

El martes, el presidente Santos pidió acelerar una salida a la "zona gris" en que se encuentra el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal y más antigua guerrilla del país, y puso plazo hasta el 31 de octubre al cese al fuego que rige entre ambas partes desde el 29 de agosto.

El gobierno aclaró sin embargo que ese límite es prorrogable en la medida en que la seguridad de la ciudadanía, la fuerza pública y las FARC lo requiera.

Pastrana, que este miércoles se reunió durante media hora con Santos en la presidencial Casa de Nariño en pos de "buscar mecanismos para consolidar la paz", llamó también a la comunidad internacional a "que no flaquee en su respaldo a Colombia" para terminar un conflicto de más de medio siglo.

"A la comunidad internacional le reitero: no ganó la guerra. El domingo ganó la paz. El 99% del país hoy está unido", señaló.

"Hay líneas rojas de ambos lados, pero (las FARC) tienen que entender que habló Colombia, que el país dijo que no le gustaba el acuerdo. Y pues lógicamente tenemos que hacer ajustes", añadió, señalando que la charla con Santos fue "muy productiva".

Durante su gobierno entre 1998 y 2002, Pastrana promovió los Diálogos del Caguán, un intento fallido de alcanzar la paz con las FARC, nacidas en 1964 de una sublevación campesina. Entonces, otorgó a esta guerrilla 42.000 km2 en el sur del país para la concentración de los insurgentes, con lo cual los rebeldes salieron fortalecidos.