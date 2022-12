"El premio es también para las víctimas": Fabiola Perdomo sobre Nobel de Paz

En el suroccidente de Colombia, una de las regiones más azotadas por los enfrentamientos con las FARC, los afectados por esta guerra expresaron su alegría ante el Premio Nobel de Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos , por el proceso desarrollado con esta guerrilla para el fin del conflicto. Fabiola Perdomo, esposa de Carlos Narváez, diputado vallecaucano asesinado en cautiverio, aseguró que este reconocimiento es también de las víctimas.

"Es un premio merecido. Siento que hago parte de ese premio y todas las víctimas de este país. Es un espaldarazo e impulso que da la comunidad internacional a estos acuerdos. Lo que se está ratificando es que la paz es el camino para nuestro país. Esa es la lectura que le tiene que hacer el país y quienes no han acompañado este acuerdo de paz", señaló la Perdomo.

Perdomo manifestó además que es el momento de que los colombianos demuestren grandeza y vuelvan a sentir esperanza y orgullo. "No puede haber ningún obstáculo que impida que podamos empezar a disfrutar la paz en este país. Yo creo que es el momento de que cada uno respalde al presidente", resaltó.

En Toribío, la población del departamento del Cauca más atacada por el conflicto armado, las autoridades también destacaron y celebraron el galardón. Alcibiades Escué, alcalde del municipio, afirmó que este es un mensaje muy importante tanto para las víctimas, como para los colombianos en general.

"El señor presidente se la jugó toda por la democracia, por las víctimas y por evitar que se continúe el conflicto armado. Creo que es la mejor noticia que pueda recibir el país y esperamos ahora que se pueda avanzar y pasar estos días difíciles que estamos viviendo las regiones del país en las que hemos vivido este conflicto", dijo Escué.

Desde Cali, Henry Acosta Patiño, un hombre clave en el proceso con las FARC por ser el primer facilitador del mismo, destacó que el mundo le entrega un mensaje al país para que no desfallezca en su búsqueda de la paz.

"Me alegra inmensamente que se reconozca al presidente Juan Manuel Santos. Él fue el de la iniciativa de buscar la paz para Colombia. Es un merecidísimo reconocimiento a un hombre que se la jugó desde el principio", declaró el empresario.

Para Acosta Patiño, quien ha tenido la oportunidad de hablar con delegados del Gobierno Nacional y de las FARC, el proceso se va a resolver. Indicó que el procedimiento será que el presidente Santos escuche a los diferentes actores del no, sus propuestas, para luego proponer a la guerrilla algunos ajustes a los acuerdos.