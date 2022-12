En 11.000 metros de tela se recordó a las víctimas del conflicto armado

Más de 3.500 personas tejen este martes en el centro de Bogotá una bandera blanca con el nombre de miles de víctimas del conflicto armado de más de medio siglo en Colombia, una iniciativa por la paz, según explicaron los organizadores.

"Esos nombres los hemos traído aquí para tejerlos entre todos, colectivamente. Es una acción de paz, es una acción de duelo", dijo María Belén Sáez, organizadora de la actividad.

La iniciativa, nombrada "Sumando ausencias" y liderada por la artista colombiana Doris Salcedo, se puso en marcha el viernes, cuando estudiantes de arte y víctimas comenzaron los preparativos para escribir con cenizas en cuadros de tela de 2,50 m de ancho por 1,40 m el nombre de 2.300 afectados por la conflagración interna del país sudamericano. [No se quede sin ver ni leer: Cientos de personas tejieron paz en la Plaza de Bolívar en un homenaje a víctimas]

Los 2.300 nombres son "un grupo que representa simbólicamente a todas las víctimas" del conflicto colombiano, aseguró la organizadora.

Los trozos de tela blanca fueron desplegados en la céntrica Plaza de Bolívar, en el corazón de la capital colombiana y a metros del Congreso y de la presidencial Casa de Nariño, donde empezaron a ser tejidos por los miles de voluntarios desde las 6H00 hora local (11H00 GMT).

"Yo creo que esto es algo muy simbólico, esto es una forma de decirles a los colombianos: nosotros podemos ser sujetos de derecho, participar en estas cosas que nos pertenecen a nosotros mismos. Estamos entrando en procesos de reconciliación", afirmó Christian Ortiz, un estudiante de 25 años que hizo parte de la iniciativa.

La actividad surgió por el rechazo en el plebiscito del 2 de octubre al acuerdo de paz alcanzado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal y más antigua guerrilla del continente.

Luego de unir todos los trapos y escribir los nombres estipulados, la organización recogerá la obra y ésta "deja de existir", afirmó Sáez.

Campamento por la paz, contra el sol, el agua y la indiferencia

A pesar de la lluvia y del intenso frío, más de cien ciudadanos representantes de varias regiones del país, la mayoría afectadas por el conflicto armado, llegaron hasta el campamento para decirle a Colombia que la paz es un derecho por el que vale la pena luchar. [Más de este tema: así viven los estudiantes que se manifiestan por la paz en la Plaza de Bolívar]

“Nuestro punto aquí es la paz, no tenemos afinidad con partidos políticos, no compartimos nada que ver con actores políticos ni actores gubernamentales. Estamos aquí por las víctimas y por la población civil que está cansada de un país en conflicto”, declaró John Granados, integrante del campamento por la paz.

En cada carpa se cuenta una historia de vida, de desplazamiento, de pérdida de un ser amado, de quienes viajaron cientos de kilómetros para decir que la reconciliación es posible.

“Por favor lleguen a un acuerdo de paz lo antes posible. Defendemos el cese al fuego bilateral, defendemos paz y que no haya más muertes en Colombia”, dice Javier Escalada, uno de los organizadores del campamento por la paz.

Entre tanto, transeúntes y estudiantes no ocultan la curiosidad que les produce esta expresión ciudadana.

“Nos interesa saber sobre la paz ya qué hay mucha gente acá interesada, y eso nos llama mucho la atención”, dice el estudiante Ómar Carranza.

Movimientos estudiantiles como No más guerra y Acuerdo ya, dicen que el país debe dejar de lado la polarización.

"Buscamos la unidad, reforzar el mensaje que las distinciones entre si y del no están obsoletas, buscamos unidad nacional, homenaje a las víctimas y un acuerdo de paz ya”, asegura Juan Manuel Andrade del movimiento estudiante Acuerdo ya.