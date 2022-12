En Cali, reciben el Nobel de Santos como un espaldarazo al proceso de paz

Las víctimas del conflicto armado entre el Gobierno y las FARC en Cali, han recibido con satisfacción el anuncio del Nobel de Paz para el presidente Juan Manuel Santos, pero han hecho un llamado para que antes del 10 de diciembre, fecha en la que otorgan el reconocimiento, se tenga resuelto el tema del proceso de paz.

“Tenemos que rodear al Presidente de la República y garantizar que para el 10 de diciembre cuando se recibe el premio hayamos encontrado una solución definitiva a la situación actual”, manifestó John Jairo Hoyos, exconcejal de Cali y familiar de diputado asesinado por las FARC.

“Se está demostrando que la comunidad internacional si le dio al Presidente lo que los colombianos le negamos el domingo, vieron la importancia y reconocieron su esfuerzo”, dijo Luz Marina Cendales, familiar de agente asesinado.

Todos los familiares de víctimas de las FARC en la capital del Valle del Cauca, van a realizar el domingo 9 de octubre, una marcha por la paz del país, a partir de las 10:00 a.m. desde el Parque de las Banderas, a la que esperan se unan todos los que votaron sí y no el pasado fin de semana.