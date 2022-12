En Jambaló, Cauca, esperan que no vuelva la guerra por resultados del plebiscito

Con tristeza y nostalgia los habitantes del municipio de Jambaló en el norte del Cauca, recibieron los resultados del plebiscito pues votaron sí, no en apoyo a las FARC sino por revindicar el derecho a la paz y a la tranquilidad que les ha sido vulnerado durante muchos años por el conflicto armado.

A Gilda María Fernández un carro bomba activado en el municipio por las FARC en el 2012, le destruyó el techo de su casa y aunque asegura que no ha sido reparada, lamenta los resultados del pasado domingo en donde se impuso el no.

“Porque el terror que nos hizo sentir las FARC nadie lo puede describir y ayer cuando ganó el no, hasta la cabeza me dolió”, manifestó Fernández, víctima de las FARC.

Por su parte, José Alirio Pito y Fidelia Dagua, quienes viven a pocos metros de la estación de Policía, ahora sólo confían en Dios para que no se reinicie la guerra.

“Porque póngale usted el caso de las grandes ciudades que ganaron ellos nunca han sufrido, nunca han llevado del bulto como decimos nosotros”, dijo Pito.

La Alcaldesa de Jambaló, explicó por qué en su población ganó el Sí.

“No porque estuviéramos apoyando a las FARC cómo lo dicen en otros espacios, sino porque Jambaló siempre dijo que esto era histórico, una oportunidad para que los niños, niñas y la población en general puedan tener una tranquilidad”, afirmó Flor Ilba Trochez, alcaldesa de Jambaló, Cauca.

Comunidades del Cauca que históricamente han sufrido la guerra, respaldaron con su voto todos los acuerdos realizados en La Habana, Cuba.

En una oportunidad, 40 menores de edad de un colegio de Jambaló fueron reclutados de manera forzada por las FARC, además se dieron más de 180 acciones que dejaron víctimas y destrucción a su paso.