En Medellín, 30 mil personas se sumaron al paro nacional

En el Parque de los Deseos, norte de la capital antioqueña, comenzó el recorrido de unas 30 mil personas que reclaman acceso a la educación, a la salud, mejores condiciones de empleo y que no se cambie la edad para pensionarse en Colombia, que para hombres es de 62 años y para mujeres de 57.

“Estamos muy contentos. La gente está mostrando la indiferencia que está sintiendo, que nos han recortado todos los beneficios a los trabajadores, hay un desempleo rampante, el problema de la salud; tenemos grandes problemas y eso se lo queremos mostrar al gobierno”, dijo Rubén Darío Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajo en Antioquia.

La marcha, que terminó en el Parque de los Deseos, frente al Centro Administrativo La Alpujarra, transcurrió sin que se presentaran disturbios, pero sí hubo arengas y pitos.

“Y este paro es el inicio de los que van a hacer los obreros en el país. Exigimos que no suban la edad de la pensión a 65 años. Exigimos que la salud sea un derecho fundamental, que no hagan de ella un negocio. Que los estudiantes tengan educación de calidad y gratuita. Los obreros somos capaces de mejorar nuestras condiciones”, expresó Duván Antonio Vélez, integrante de la CUT.