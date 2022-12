¿En qué se parecen y en qué no propuestas del uribismo a lo ya firmado?

Para algunos congresistas como la senadora Claudia López no hay mayor novedad en la propuesta del Centro Democrático.

“Me parece insólito que todos los que pidieron que se votara el no para implementar los acuerdos están proponiendo lo que estaba en los acuerdos: que haya un cese bilateral, que haya amnistía, que haya una solución. ¿Entonces para qué pidieron votar no?

Frente al tema particular de la amnistía, dijo que aunque ya está contemplado en el acuerdo, el planteamiento del uribismo tiene agravantes.

“Démosles una solución jurídica a los militares y a nadie más, ni a los guerrilleros ni a paras que están siendo juzgados”, señala.

De acuerdo con el abogado Francisco Bernate, de la Universidad del Rosario, la manzana de la discordia es el tema del narcotráfico.

“Lo que se está diciendo es que solo se amnistíen los delitos amnistiables y que narcotráfico no sea considerado delito conexo. Hay una discrepancia significativa con lo que se está proponiendo”.

Entre tanto el Centro Democrático insiste en que se mantenga la protección a las FARC y continúe el cese bilateral del fuego, como trinó el exprocurador Ordóñez en las últimas horas.