En silencio y con flores blancas, miles de personas exigen pronto acuerdo de paz

Para este miércoles se tiene programada una multitudinaria manifestación en Bogotá, denominada Marcha de las flores.En ella, se espera que los participantes desfilen en silencio y con flores preferiblemente blancas, en un acto simbólico para exigir que Gobierno, oposición y FARC lleguen a un acuerdo.

Además de los jóvenes, que se han hecho presentes durante las movilizaciones, se sumaron organizaciones indígenas y agremiaciones de víctimas del conflicto.

La actividad, según los organizadores busca hacer un camino de honor que va desde el Planetario hasta la Plaza de Bolívar. A lo largo del trayecto se rendirá un homenaje simbólico a los afectados por la violencia política en el país.

En la Plaza de Bolívar, tiene lugar un montaje artístico llamado Sumando ausencias, que lidera la artista Doris Salcedo, donde con cenizas se escribieron los nombres de las 2.300 víctimas que dejó en los últimos años el conflicto armado.

El de este miércoles es el tercer gran acto ciudadano por la paz, luego de que durante la semana pasada y el inicio de la presente, decenas de miles de personas se manifestaran en las principales ciudades del país, presionando a las partes a un rápido consenso.

Colombia vive un conflicto armado que ha enfrentado durante más de 50 años a guerrillas, paramilitares y la fuerza pública, con un saldo de unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

Para acabar dichos enfrentamientos, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), la segunda guerrilla del país con 1.500 combatientes, acordaron este lunes la instalación de diálogos de paz.

Prosigue la discusión

Desde el triunfo del no por estrecho margen en el plebiscito, el presidente colombiano Juan Manuel Santos se ha reunido con una amplia gama de representantes de la oposición como Álvaro Uribe y el exprocurador Alejandro Ordóñez.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió este lunes "celeridad" y "verdad" a los opositores del acuerdo de paz con la guerrilla FARC rechazado en un plebiscito, con quienes el gobierno busca llegar a un consenso.

El mandatario hizo el pasado lunes un llamado para que el diálogo fuera fructífero y pidió a la contraparte: “Primero, que no se presenten propuestas imposibles. Segundo, ayúdennos a avanzar con sentido de urgencia, es decir, no dilatar. Y tercero: el diálogo debe establecerse partiendo de dos bases fundamentales, realismo y verdad".

Los opositores al acuerdo firmado el 26 de septiembre en Cartagena, tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba, critican principalmente el sistema de justicia y la elegibilidad política de los guerrilleros señalados de cometer delitos atroces.