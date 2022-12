En una carta, exjefes paramilitares apoyaron el acuerdo con las FARC

A través de una corta misiva, más 20 excabecillas paramiliatres le pidieron al Gobierno ser incluidos en el nuevo modelo de justicia transicional que se le aplicara a las FARC y a los agentes del Estado, según los acuerdos de La Habana.

"Los colombianos tenemos que alcanzar la paz y la reconciliación entre todos, y para conseguirlo tendremos que estar por encima de los sectarismos, contribuir con el esclarecimiento de la verdad, y hacer parte de una justicia transicional que nos cobije a todos los que hemos participado de esta guerra", dice en un aparte el texto.

El ministro de Justicia, sin embargo, descartó en principio está posibilidad.

"Es una interpretación primaria que nosotros hacemos de los acuerdos en donde no está establecido que la jurisdicción de Justicia y Paz desaparezca. Por eso en principio no podrían ser beneficiarios de esta jurisdicción especial para la paz”, señala Eduardo Londoño, ministro de Justicia.

Por otra parte, aseguró que los recursos para la justicia están garantizados para el posconflicto.

"La justicia ordinaria tiene que fortalecerse porque es ella quien garantizará la no repetición", añadió.

El Gobierno no ha descartado, sin embargo, que eventualmente, los exparamilitares excluidos de Justicia y Paz puedan ser beneficiados con el nuevo modelo de justicia acordado entre el Gobierno y las FARC.