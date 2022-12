En Valle y Cauca se respiran aires de esperanza ante acuerdo final con FARC

El último hecho violento que ocurrió en Pradera, Valle del Cauca, fue el 16 de enero de 2014. Ese día, una moto cargada con 40 kilos de explosivos fue abandonada y detonada a un lado de la Alcaldía. Allí, una persona murió y 61 personas resultaron heridas. La sede gubernamental y varias viviendas quedaron seriamente afectadas.

“Un ruido muy horrible, muy horrible, a raíz de eso quedé sorda, perdí el oído izquierdo. Fue un caos y una cosa fea”, recordó Deyanira Rodríguez, habitante de Pradera que resultó afectada en ese entonces.

Hoy, la palabra paz se lee en cada rincón de la población, tras el anuncio del acuerdo final entre el Gobierno y las FARC . Algunos habitantes dicen que el tema hasta los tranquiliza, pues por años esta zona fue escenario de confrontaciones armadas y ataques de la guerrilla a la fuerza pública, situación que afectó a la población civil.

La comunidad de Pradera también espera que con el fin de la guerra se inicien los programas de inversión social para fortalecer programas de educación, salud e infraestructura que permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Otro de los lugares más afectados por el conflicto ha sido el departamento del Cauca, donde municipios como Caloto, Caldono, Corinto, Cajibío y Toribío, difícilmente han pasado un día sin sufrir los estragos de la guerra.

Allí, operan dos de las estructuras más fuertes y violentas de las FARC, la Columna Jacobo Arenas y el Frente Sexto. Además, esta zona es importante por ser un corredor que conecta la cordillera central con la oriental.

Víctimas en Cajibío no sólo relatan el sufrimiento de la guerra, sino la esperanza, optimismo, tranquilidad e inversión social que traería la reconciliación a este municipio que soportó once tomas guerrilleras y más de 100 hostigamientos de las FARC.

“Que se arregle todo para seguir adelante y que no hayan más explosiones de bombas. Que haya un acuerdo parejo porque estamos sufriendo mucho”, dijo Míryam González, afectada por la guerra.

En municipios del Valle y el Cauca, se estarán realizando jornadas de pedagogía sobre lo que se viene, después de los anuncios de este miércoles por parte del presidente Juan Manuel Santos y que se firme el proceso de paz en La Habana.