“Es mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil”: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe, líder opositor en Colombia a los diálogos con las FARC, abogó este miércoles por una "paz para todos" antes que "un acuerdo débil", tras reunirse con su sucesor, Juan Manuel Santos, impulsor del pacto con esa guerrilla rechazado en un plebiscito.

"Es mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos", dijo Uribe, actual senador y gran triunfador de la votación que por 50,21% no aprobó lo negociado por Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) durante casi cuatro años en Cuba.

El exmandatario declaró a periodistas que en la reunión con el jefe de Estado se manifestaron "ajustes y proposiciones iniciales, que deberán introducirse a los textos de La Habana para buscar un nuevo acuerdo de paz, que vincule a la totalidad de los colombianos".

Entre ellos, mencionó "la necesidad" de que el grupo rebelde "cese todos los delitos" y que el gobierno garantice la seguridad de sus miembros, y pidió por "soluciones" jurídicas "inmediatas" para los guerrilleros rasos no vinculados con delitos de lesa humanidad.

También solicitó un "alivio judicial, sin impunidad", para los integrantes de la fuerza pública señalados de cometer crímenes durante el conflicto armado de más de medio siglo.

Y reiteró sus "preocupaciones" por otorgar "impunidad total" y "elegibilidad política" de guerrilleros responsables de delitos atroces.

"El resultado del domingo rechazó los acuerdos pero reafirmó el deseo unánime de paz", agregó Uribe, quien pidió acompañamiento a las Naciones Unidas y "comprensión y apoyo" a la comunidad internacional en este proceso.

Tras la victoria del "No" el domingo, los diálogos entre los distintos sectores políticos del país en pos de la paz deben conducirse "con ausencia de violencia".