Esta es la pregunta para los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, convocó oficialmente este martes para el domingo 2 de octubre el plebiscito sobre el acuerdo de paz sellado entre el gobierno y la guerrilla FARC tras 52 años de confrontación armada.

"Hoy damos un paso más hacia la paz, gracias al Congreso (...) el plebiscito es ahora una realidad. Acabo de firmar el decreto que lo convoca", dijo Santos en una alocución desde el palacio presidencial.

Según aseguró el mandatario colombiano, "el plebiscito se realizará el domingo 2 de octubre, en 33 días, y la pregunta que responderán los ciudadanos con su 'sí' o con un 'no' es la siguiente: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?".

"Es una pregunta clara, sencilla, que no da lugar a ninguna confusión", añadió Santos, anticipándose a una discusión que ya se está dando en los medios de comunicación locales en torno a que no se menciona a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) en la consulta a los ciudadanos.

El lunes, el Senado aprobó que Santos convocara el plebiscito con 71 votos a favor y 21 en contra.

El gobierno y las FARC alcanzaron la semana pasada un histórico pacto de paz, luego de negociar desde noviembre de 2012 en Cuba.

El texto del acuerdo fue entregado el jueves por el mandatario al Congreso para que se iniciara el trámite de convocatoria del plebiscito, que a su vez había sido aprobado en julio por la Corte Constitucional como el mecanismo para refrendar popularmente el pacto de paz.

El tribunal ratificó entonces que el acuerdo con las FARC podrá ser aprobado con 4,4 millones de votos positivos -13% del censo electoral- que no sean superados por los votos por el "no".

La partes convinieron que firmarán la paz en una fecha a determinar, antes de la votación, dando inicio en ese momento al proceso de desmovilización y desarme de los rebeldes, que se extenderá por hasta 180 días.

Este martes, Santos añadió que como el lunes ya entró en vigencia el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC, la votación se "dará sin confrontación armada" y el gobierno dará "todas las garantías para hacer campaña por el 'sí' y por el 'no' y para votar con tranquilidad".