Esto es lo que se dice en Antioquia sobre el Premio Nobel de Paz

Foto: Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia; Sofía Gaviria, senadora de la República, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Tras conocerse que el presidente Juan Manuel Santos fue galardonado con el Premio Nobel de Paz, en Oslo (Noruega), en Antioquia, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia, se dieron las primeras reacciones de políticos, víctimas del conflicto y críticos de los acuerdos logrados entre el gobierno nacional y las FARC en La Habana y que fueron rechazados por medio de un plebiscito por el pueblo colombiano.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el exgobernador del departamento Sergio Fajardo.

"Nos acaba de dar una lección muy grande a los colombianos. El premio se entrega a los grupos o personas que hayan luchado. Se lo merece plenamente", dijo Fajardo desde Guatemala.

Además, escribió en su cuenta de Twitter:



Nobleza obliga: el premio al Presidente Santos es merecido. Ha luchado con convicción. Los Noruegos nos han dado una buena lección. #sepuede — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) October 7, 2016

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, escribió un mensaje de felicitaciones al presidente Santos en Twitter.



Felicitaciones Presidente @JuanManSantos por #NobelDePaz . Gran oportunidad para Colombia de unirnos frente a este propósito. Todos juntos! — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 7, 2016

La senadora Sofía Gaviria, hermana del exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria y del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, secuestrado y asesinado por las FARC, y quien criticó los Acuerdos de La Habana, también se pronunció en esa red social sobre el histórico reconocimiento.



Felicidades @JuanManSantos su compromiso con la paz con las FARC, ha sido reconocido. Este premio fortalece ahora el empeño de todos juntos. — Sofía Gaviria Correa... (@SOFIAGAVIRIAC) October 7, 2016

También se refirió Teresita Gaviria, de las Madres de la Candelaria, un grupo de mujeres víctimas de la violencia y que ha luchado por los derechos humanos.

"Nos levantamos felices por ese premio que acaba de ganar el Presidente”, manifestó.

Amparo Mejía, otra integrante de esa organización, dijo que ven el Premio con alegría y esperanza.

Con alegría y esperanza, Madres de la Candelaria ven el Premio Nobel... Además, Gaviria manifestó que "el lunes nos levantamos derrotados, hoy nos levantamos felices por ese premio que gana el Presidente, para demostrarles a las guerrillas que no se han querido desmovilizar que nosotros seguimos esperando acá y que el Presidente tiene toda su voluntad para que cojan la ruta que escogió las FARC".

Y el vicepresidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, le dijo a Noticias Caracol: "Ratifica el respaldo de la comunidad internacional a un esfuerzo del gobierno del presidente Santos, que lo legitima para continuar buscando la anhelada paz, a pesar del revés en el plebiscito. Tantos unos como los otros (los votantes del sí y el no) deben continuar buscando el camino para que el país llegue a ese anhelando acuerdo que incluye todos los sectores. Esperemos que fortalezca esa solicitud del pueblo colombiano desde tosdos los puntos, tanto los del sí como los del no buscan un acuerdo de paz que genere confianza".

Andrés Guerra Hoyos, excandidato a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, movimiento político del expresidente Álvaro Uribe, escribió en Twitter:



"Si Nobel de paz a @JuanManSantos ayuda para que tengamos un acuerdo INCLUYENTE,equilibrado,Bienvenido dicho reconocimiento". Andres — Andrés Guerra Hoyos (@andresguerraho) October 7, 2016

Eugenio Prieto, exgobernador de Antioquia y actual director del Área Metropolitana, exaltó el reconocimiento a los esfuerzos del primer mandatario:



Hoy @JuanManSantos y todo el país recibe un espaldarazo para no desfallecer y seguir trabajando por la paz. @ComisionadoPaz @EquipoPazGob https://t.co/3pW4iu49HQ — Eugenio Prieto (@EugenioPrieto) October 7, 2016

El polémico abogado Jaime Restrepo, que se identifica en redes sociales como El Patriota, escribió:



