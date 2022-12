Familiares de víctimas de las FARC en el Valle piden que los acuerdos se cumplan

La familia del sargento de la Policía, César Augusto Lasso Monsalve, quien duró 13 años secuestrado por las FARC, no guarda rencor por el tiempo que perdió el suboficial en la selva. Su mamá, Fabiola Monsalve, tiene fe en el acuerdo de paz logrado con esa guerrilla.

"Sobre todo que se nombren los que aún quedan secuestrados, que saquen los niños que están todavía en la selva, hay muchas madres que aún están esperando que se les diga algo sobre sus familiares. Entonces, eso le pedimos al Gobierno y a las FARC, que por favor cumplan con esto", manifestó la madre del policía liberado.

Jairo Hoyos fue uno de los once diputados del Valle del Cauca asesinado por las FARC, pese al doloroso episodio, su hijo Jhon Jairo señaló desde Estados Unidos que la paz debió haberse pactado hace muchos años.

"El mejor homenaje que podemos hacerle a mi padre y a sus compañeros asesinados, es el regalo de la paz para los colombianos. Por eso, acompañamos este intento de paz que ojalá sea exitoso para todos nosotros", dijo Jhon Jairo.

Aunque todos apoyen el acuerdo, aún no han podido borrar muchas de las secuelas que les dejó el secuestro de sus parientes.