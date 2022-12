FARC anuncia que entregará todos sus bienes y reparará materialmente a víctimas

La guerrilla de las FARC anunció hoy que como parte del acuerdo de paz firmado el pasado lunes declarará ante el Gobierno "los recursos monetarios y no monetarios" que componen su "economía de guerra", necesarios para reparar a sus víctimas del conflicto armado.

"Conforme a lo establecido en el acuerdo final, procederemos a la reparación material de las víctimas en el marco de las medidas de reparación integral, observando los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a los recursos de guerra", señalaron las FARC en un comunicado.

La guerrilla agregó que esa declaración la hará "de manera totalmente libre" y como parte del proceso de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas con el Gobierno, que incluye la reunión de los miembros de la guerrilla en las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) antes de su desmovilización definitiva.

En ese proceso, que tiene una duración prevista de 180 días, representantes de las FARC "acordarían con representantes del Gobierno los procedimientos y protocolos para inventariar los bienes incluidos en lo que hemos venido denominando recursos para la guerra e informar sobre los mismos", agregó el comunicado.

"Las FARC-EP manifiestan que los recursos por inventariar integran su economía de guerra y que por razones de ética política nunca hicieron ni hacen parte de patrimonios individuales", añadió el texto.

Según esa guerrilla, todo lo que poseen estará incluido en ese inventario, por lo cual "declaran desde ahora mismo que no cuentan con recursos monetarios ni no monetarios adicionales a los que van a ser declarados durante el proceso de dejación de armas".

En abril pasado, la revista británica The Economist causó revuelo al revelar que, según un estudio no publicado de analistas del Gobierno, las FARC tienen una fortuna calculada en 10.500 millones de dólares que sería producto de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

Al conocer el anuncio de hoy, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, celebró que las FARC hayan decidido declarar sus recursos y resarcir a las víctimas, un reclamo de la sociedad que considera que esa tarea no debe ser una obligación exclusiva del Gobierno sino que la guerrilla debe contribuir.

"Fruto de lo acordado, las Farc se comprometen a entregar recursos para reparar a las víctimas", escribió Santos en su cuenta de Twitter.

Por su parte el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, aseguró que el comunicado demuestra que nunca se le ha mentido a Colombia porque siempre se dijo que habría reparación material "y esta es la demostración de que la habrá".

"Es un gran anuncio, es una muy buena noticia para Colombia, pero en especial es una buena noticia para la víctimas, esto muestra que estamos cumpliendo los acuerdos, que todo va a operar de acuerdo a lo previsto que los acuerdos se van a cumplir", manifestó.

De la Calle afirmó que de esta manera "se resuelve el punto que muchos colombianos esperaban y que se había convertido probablemente en el más delicado de la negociación", el del dinero de las FARC.

El pasado martes, un día después de la firma de la paz, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, advirtió que las FARC debían informar a las autoridades del "patrimonio ilícito acumulado durante el conflicto" antes de la entrada en vigencia el acuerdo o de lo contrario los delitos relacionados con ese dinero serían juzgados por la justicia ordinaria y no por la transicional.

A comienzos de este mes, durante una visita a Estados Unidos, Martínez cerró una "alianza" con las autoridades de ese país para buscar y extinguir el patrimonio ilícito que puedan tener oculto las FARC en el exterior.