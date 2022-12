FARC suspende cobro de extorsiones

El jefe máximo de las FARC, "Timochenko", suspendió el reclutamiento de guerrilleros y el cobro de "impuestos" en sus zonas de influencia en Colombia, por la cercanía de un acuerdo de paz, según dijo en una entrevista divulgada la noche del lunes.

"Hace más de tres meses suspendimos el reclutamiento de hombres y mujeres para las filas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)", dijo el líder rebelde en una entrevista con la Agencia Prensa Rural.

"Y acabo de dar la orden a todas las estructuras de las FARC de que suspendan todos los impuestos a toda la actividad económica legal que hay en las regiones, impuestos que le tenemos a los ganaderos, a las distintas fuentes de financiación, al gran comercio", aseguró "Timochenko", detallando que ese dinero era para cubrir la alimentación y dotación de los guerrilleros.

Las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos negocian desde noviembre de 2012 en Cuba para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

En el marco de esos diálogos, el pasado 23 de junio las partes sellaron las condiciones del cese al fuego bilateral y la entrega de armas de los rebeldes, que se concretarán una vez firmada la paz.

Por avances como esos, que hacen vislumbrar la pronta firma de un acuerdo definitivo, el líder guerrillero dijo que había tomado las decisiones de acabar con el reclutamiento de nuevos rebeldes y el cobro de extorsiones.

"Consideramos que es el momento y de todas maneras no lo hacíamos no por falta de voluntad sino porque nosotros tenemos que comer y no es la comida para una dos o tres personas, son cientos, miles de guerrilleros", explicó.

"Creemos que ya falta poco, que con lo que tenemos ahí (de recursos) logramos llegar al final del acuerdo", aseguró también "Timochenko", quien pidió a sus hombres irse estudiando los acuerdos que han alcanzado hasta ahora con el gobierno de cara a una próxima conferencia guerrillera en la que los discutirán y aprobarán internamente.

Las FARC, surgidas en 1964 de una sublevación campesina, son la guerrilla más grande de Colombia con unos 7.000 combatientes, según cifras oficiales.

Colombia vive un conflicto armado que ha enfrentado durante más de 50 años a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, dejando un saldo de alrededor de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.