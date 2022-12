Ganó el no: ¿qué pasará con el proceso de paz con las FARC?

9:04 p.m.: “Sabemos que nuestros compatriotas del sí, al recibir nuestro mensaje de la buena voluntad nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismo al Gobierno”, dijo el senador Uribe.

9:00 p.m.: “Queremos aportar a un gran pacto nacional”, dice el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez

7:45 p.m.: Las FARC presentan en un comunicado su posición oficial tras la derrota en el plebiscito. Dicen que "lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana".

Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande #VamosPorLaPaz pic.twitter.com/1GtYAS7efR — FARC-EP (@FARC_EPueblo) 3 de octubre de 2016

7:30 p.m.: Según el CTI de la Fiscalía, 20 personas fueron detenidas en puestos de votación del país tras establecerse que tenían órdenes de captura vigentes.

7:05 p.m.: "Mañana mismo convocaré a todas las fuerza políticas y en especial a las que manifestaron por el no para escucharla, a abrir espacios de diálogos y determinar el camino a seguir", anunció el mandatario.

7:03 p.m.: "Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como Jefe de Estado soy el garante de la estabilidad de la Nación y esta decisión democtrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar", asegura el Jefe de Estado colombiano.

7:02 p.m.: "Me dirijo como presidente de los colombianos, tanto los que votaron por el sí como los que votaron por el no", empieza su alocución el presidente Juan manuel Santos

7:00 p.m.: Habla Timochenko tras conocerse la victoria del no en el plebiscito. "Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Las FARC-EP mantienen su voluntad de paz y reiteran su inetnción de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro", dice el jefe de las FARC desde La Habana.

6:53 p.m.: Misión de Observación Electoral presenta el reporte de incidentes orden público en el país:

- En horas de la tarde se reporta el uso de explosivos en inmediaciones del puesto de votación de Barranquillita en Miraflores, Guaviare (disidencia frente 1ero FARC)

- Según el Ministerio de Defensa, se reportó proselitismo del EPL en un puesto de votación de Tibú en el Catatumbo, actividad que fue repelida por la Fuerza Pública.

- En Sabanas de San Ángel, Magdalena, se reportó la circulación de amenazando a quienes votaran en el Plebiscito, aunque no se reportan hechos violentos. Esta información está en proceso de verificación.

6:47 p.m.: ¿Quién gana y quién pierde tras el plebiscito? Responden los analistas en Noticias Caracol.

Ganador y perdedor de la jornada, según los analistas Álvaro Forero y Héctor Riveros #ColombiaDecide https://t.co/5Mi0AUAphC — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 2 de octubre de 2016

6:26 p.m.: El ELN se pronuncia tras conocerse la derrota del sí en el plebiscito.

6:06 p.m.: Con el 99,74% de las mesas informadas, la abstención se establece en 62,6%.

6:01 p.m.: Boletín 22 de la Registraduría:

5:49 p.m.: Según el boletín 20 de la Registraduría, el sí logra el 49,76% y el no el 50,23%. Cálculo con el 99,64% de las mesas instaladas contabilizadas.

5:43 p.m.: Así voto Colombia, según el mapa interactivo de la Registraduría. Las zonas en naranja muestran mayoría del no y las que están en verde el sí.

5:23 p.m.: Boletín 15 de la Registraduría, con el 99,25% de las mesas informadas da 49,75% por el sí y 50,24% por el no.

5:21 p.m.: “El amor que llevamos en el corazón es gigante y con nuestras palabras y acciones seremos capaces de alcanzar la Paz”, trinan las FARC en Twitter.

#SíALaPazEnColombia “El amor que llevamos en el corazón es gigante y con nuestras palabras y acciones seremos capaces de alcanzar la Paz” — FARC-EP (@FARC_EPaz) October 2, 2016

5:17 p.m.: Boletín 14 de la Registraduría Nacional:

5:08 p.m.: Boletín 12 de la Registraduría da 49,77% al sí y 50,22% al no. 98,45% de las mesas contabilizadas.

5:04 p.m.: Undécimo boletín de la Registraduría muestra 49,77% por el sí y 50,22% por el no

4:59 p.m.: Décimo boletín de la Registraduría muestra al sí con 49,79% y al no con 50,20%.

4:52 p.m.: Según el noveno boletín de la Registraduría el sí logra 49,83% y el no 50,16%.

4:48 p.m.: Octavo boletín de la Registraduría da 50,10% por el no y 49,89% por el sí.

4:43 p.m.: Se acaba de superar el umbal, tanto por el sí como por el no. La diferencia entre ambas opciones es mínima, según el séptimo boletín de la Registraduría.

4:39 p.m.: Sexto boletín de la Registraduría da 50,05% para el sí y 49,94% por el no.

4:32 p.m.: Según la Registraduría, Chocó es el departamento que más ha votado por el sí, con el 81,48% de electores a favor de esa opción. Casanare es donde más ha logrado apoyos el no, con el 71,15% de electores a favor de esa opción.

4:24 p.m.: Registraduría emite tercer boletín electoral: 51,11% para el sí y 48,88% por el no

4:18 p.m.: Segundo boletín de la Registraduría a nivel nacional da 51,91% por el sí y 48,08% por el no.

4:10 p.m.: Primer boletín de la Registraduría da 52,97% para el sí y 47,02% por el no.

4:00 p.m.: Se cierran las urnas, llega a su fin la jornada electoral del plebiscito. Solo se atenderá a las personas que quedaron en la fila de cada puesto de votación.

3:50 p.m.: A 10 minutos del cierre de las urnas se aprecian congestiones en centros de votación del país, especialmente en Corferías.

3:30 p.m.: Misión de Observación Electoral reportó las siguientes conductas que afectan el proceso electoral: 12 casos de publicidad en puestos de votación, 12 dificultades con jurados de votación, 5 quejas por compra de votos y 3 denuncias por uso de recursos públicos con fines proselitistas.

3:00 p.m.: Según la Misión de Observación Electoral unos 4 millones de potenciales votantes, el 12% del censo electoral, se han visto afectados por el clima. Las dificultades se han vivido en aproximadamente el 7% de los puestos de votación, 735 en total de los cuales el 38% son rurales.

2:30 p.m.: Policia Nacional acompaña en puesto de votación a los votantes adultos mayores y a personas en situación de discapacidad.

Cuando de ejercer la democracia se trata las ganas sobran y el ejemplo enseña #Santander Puente Nacional. pic.twitter.com/1o4rP6hk04 — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) October 2, 2016

#VotacionesSeguras con una mirada sensible de frente a la necedidad del ciudadano! @PoliciaNeiva pic.twitter.com/dGehpFKGlE — CR Livio German Castillo V. (@PoliciaNeiva) October 2, 2016

1:53 p.m.: Presidente del Consejo Nacional Electoral descarta alargue jornada de votación. "Se ratifica que el horario (de votación) es de 8 a 4 de la tarde"

Consejo Nacional Electoral descartó la posibilidad de ampliar los horarios de votación #ColombiaDecide https://t.co/8OU0l27W0y — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 2, 2016

12:30 p.m.: Ministro de Defensa confirmó hostigamiento en Barranquillita, Guaviare. Ráfagas y un artefacto explosivo habría sido activado lejos de los puestos de votación, sin dejar víctimas o daños materiales. Se presume la autoría por parte del frente primero de las FARC, facción que no se acogió a los acuerdos de La Habana.

12:22 p.m.: Gobernadores de la región Caribe piden que la jornada se extienda tres horas más para garantizar el sufragio de quienes no han podido votar por culpa del mal clima.

12:00 p.m.: Conéctese con nuestra emisión del mediodía con reporte especial desde varias ciudades.

11:30 a.m.: En ciudades como Huila y Antioquia el clima ha favorecido la jornada electoral. En Bogotá las lluvias han disminuido. Participe en Twitter con el #ColombiaDecide

11:15 a.m.: Consolidado de puestos a los que no han podido llegar los jurados ni el material electoral por problemas de clima:

Magdalena: Santa Marta (2), Ciénaga (3), Aracataca (2), Fundación (2), zona bananera (7), Pivijay (1) y Banco (1). Total 18

Cesar: Pueblo Vello (2), Copei (1). Total 3

Guajira: Uribia (14), Maicao (1). Total 15

10:45 a.m. Repase nuestro boletín número cuatro desde Caldas, Atlántico y Bogotá

Vea nuestro más reciente boletín y haga parte de la conversación usando #ColombiaDecide https://t.co/trf8gNKI7X https://t.co/4QBziKkWqp — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 2, 2016

10:30 a.m.: ¿Para qué sirve el certificado electoral? Repase esta información

¿Se entregará certificado electoral al votante en #Plebiscito2016? @jcgalindovacha pic.twitter.com/eZhUsnbVAr — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 2, 2016

10:00 a.m.: Fuertes lluvias retrasaron la entrega de material electoral en la Alta Guajira y se suspende, de momento, la jornada electoral.

9:30 a.m.: El senador y promotor del no Álvaro Uribe votó.

En fotos: así avanza jornada electoral del plebiscito por la paz en Colombia https://t.co/z8eofV0FCb #ColombiaDecide pic.twitter.com/ytR4fE4pmA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 2, 2016

9:20 a.m.: Lluvias se intensificarán en horas de la tarde. Juan Jacobo Castellanos con el reporte del IDEAM.

Si va a votar, hágalo temprano: lluvias se intensificarán en horas de la tarde. Informa @JuanJacoboc #ColombiaDecide pic.twitter.com/DguvdNKkDQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 2, 2016

9:00 a.m.: En España se cierran las mesas de votación para los colombianos.

8:50 a.m.: Registrador asegura que tiene "plan b, c y de" para garantizar jornada en Valle del Cauca. Así transcurren las votaciones en esa región

Con normalidad se inicia jornada de plebiscito por la paz en Valle... 8:30 a.m.: Termina nuestro primer boletín informativo. Siga conectado con Noticias Caracol con todos los detalles de la jornada.

8:22 a.m.: En San Vicente del Caguán, zona golpeada por la violencia, se desarrolla con normalidad la jornada electoral que aguarda por 531.000 personas habilitadas para votar en ochenta mesas.

8:16 a.m.: Tras la votación del presidente, su esposa e hijos marcan el tarjetón en la misma mesa. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, y Sergio Jaramillo, comisionado de paz, esperan su turno.

8:12 a.m.: El presidente Juan Manuel Santos, en compañía de su esposa María Clemencia Rodríguez, llega a la mesa de votación de la Plaza de Bolívar para el sufragio. "Espero cambie la historia del país para bien", declaró el mandatario tras depositar el voto.

Presidente @JuanManSantos deposita su voto en la Plaza de Bolívar #ColombiaDecide https://t.co/N6w35i7Ir0 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 2, 2016

8:08 a.m.: El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hace presencia en la mesa 01, ubicada en la plaza de Bolívar de Bogotá y junto con el registrador Juan Carlos Galindo ejercen su derecho al voto.

El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa vota a estar hora en la mesa número 1 de la Plaza de Bolívar #ColombiaDecide https://t.co/pwjdWC9HTL — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 2, 2016

8:02 a.m.: En 17 países ya se cerraron las mesas de votación. Sin embargo, el conteo oficial inicia a las 4:00 p.m., hora colombiana.

8:00 a.m.: Con el himno nacional de Colombia, se da inicio a la jornada de votación del plebiscito que busca consultar si los colombianos aprueban o desaprueban los acuerdos firmados por el Gobierno y las FARC.

A las 8 de la mañana hemos dado inicio a la jornada electoral en todo el territorio nacional @Registraduria #Plebiscito2016 pic.twitter.com/mZJz6i21pj — Juan Carlos Galindo Vácha (@jcgalindovacha) October 2, 2016

7:55 a.m.: A cinco minutos de la apertura oficial de las votaciones, la lluvia cubre el cielo de Bogotá. Desde Barranquilla y Cartagena también reportan aguaceros desde la noche anterior. Las principales ciudades de Colombia inician los actos protocolarios para dar comienzo a la consulta.



Inicia la histórica votación del plebiscito por la paz

Son 34'899.945 millones de colombianos los que están convocados al plebiscito sobre el pacto firmado el 26 de septiembre entre las FARC y el Gobierno.

Lo negociado desde 2012 en La Habana quedará ratificado si la opción del "Sí" recoge 4.536.993 votos, y es superior a las adhesiones del "No". El resultado se espera sobre las 5:00 p.m.

En las urnas, los colombianos se enfrentan a la pregunta: "¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?".

A partir de las ocho de la mañana se abrirán las mesas de sufragio. Verifique su puesto de votación en el siguiente enlace http://registraduria.org/censo.php



Votaciones en el exterior

Los primeros en sufragar fueron los colombianos fuera del país. En la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, 182 connacionales se inscribieron para participar en la jornada desde las 3:40 p.m. del sábado primero de octubre.

En Francia, Ingrid Betancour desempeña su papel como jurado y recibió el sufragio del embajador colombiano

Embajador de Colombia en Francia ya votó. Ingrid Betancourt participa como jurado en #PlebiscitoEnElExterior pic.twitter.com/eDIx0tbg37 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 2, 2016

