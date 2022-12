Gobierno y FARC socializarán modificaciones al acuerdo en próximos días

Delegados del Gobierno junto al presidente Santos han tenido una maratón de reuniones con diferentes sectores políticos del país para conocer sus inquietudes y propuestas para modificar el Acuerdo Final con las FARC.

Además de con el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, férreo opositor a los acuerdos y principal defensor del "No" en el plebiscito por considerar que traería "impunidad total" a los guerrilleros, Santos se ha encontrado con otros exmandatarios, como Andrés Pastrana y Ernesto Samper, con líderes religiosos y víctimas del conflicto.

Al salir esta noche de una reunión con representantes del gobierno, Uribe saludó la prórroga del cese al fuego. "Resaltamos la circunstancia positiva para el país de que ese estatus de no violencia con las FARC se hubiera extendido hasta el 31 de diciembre, eso nos parece bueno", dijo el exmandatario a periodistas.

Pastrana, también opuesto al acuerdo, presentó más temprano un documento con propuestas para modificarlo que incluyen determinar los costos de su aplicación, que la justicia transicional tenga un límite de tiempo y que el narcotráfico no pueda ser considerado delito político, entre otras.

Vea. además, “No pretendemos ver a cabecillas de las FARC tras las rejas”: Andrés Pastrana

Con este documento, ya todos los opositores han hecho sus propuestas al gobierno, que las evaluará en los próximos días antes de llevarlas a la mesa con las FARC.

Estos son los cambios que propone Álvaro Uribe al acuerdo con las FARC

Este jueves Santos también recibió en palacio al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien pidió a los dirigentes políticos de Colombia que se comprometan a alcanzar una "solución pronta y urgente" para implementar a la brevedad un acuerdo de paz con las FARC.

En caso contrario, el diplomático aseguró que se pone al país "en situación de vulnerabilidad".