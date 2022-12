Habitantes del Cauca respaldan acuerdo de paz entre Gobierno y FARC

El departamento del Cauca ha padecido en cuerpo y alma las consecuencias de más de 50 años de confrontaciones con las FARC. Por este motivo, habitantes de los municipios de Toribío y Timbío se muestran optimistas ante el acuerdo final de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla.

"Quiero invitar al pueblo colombiano a votar un sí por el plebiscito. No solamente nosotros hemos vivido la guerra y sus secuelas, sabemos lo duro que sufrir esas consecuencias. Acá se han presentado más de 17 tomas guerrilleras, más de 1.900 hostigamientos y ataques a la población civil, se ha destruido el pueblo. Colombia y el Gobierno tienen una deuda social y económica con el casco urbano. Hay que restaurar las víctimas", manifiesta Gerardo Delgado, líder de la comunidad de Toribío.

Por su parte, Libardo Vásquez, alcalde de Timbío, localidad que fue víctima de 15 tomas guerrilleras, la última de ellas registrada el 24 de julio de 1.999, también manifestó el respaldo de esta comunidad al proceso que sigue con las FARC.

"Estamos muy contentos con los acuerdos. Nuestro municipio no fue ajeno a estas tomas guerrilleras en los años 99 hacia atrás. Hoy sentimos una gran satisfacción por esta firma", expresa Vásquez.