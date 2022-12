“Habría que hacer otro plebiscito para tumbar los acuerdos”: César Gaviria

El expresidente César Gaviria, promotor del sí en el plebiscito, puso sus cartas sobre la mesa y habló sobre cuestionamientos del no, papel del vicepresidente Vargas Lleras y participación política de las FARC.

Juan Roberto Vargas: ¿Cómo ve la campaña por el plebiscito?

César Gaviria: Veo bastante movilización, bastante gente trabajando, entre funcionarios, congresistas y ONG. Veo un entusiasmo impresionante entre las víctimas y la gente que tiene de cerca la violencia. Creo que vamos a tener un muy buen resultado el domingo.

JRV: ¿Se atreve a hacer un pronóstico en número de votos?

CG: espero que doblemos el no en nuestras cifras porque creo que tenemos mejor organización política.

JRV: ¿Qué tanto caló acto de la firma del acuerdo entre Gobierno y FARC?

CG: fue ver la comunidad internacional ahí que, aunque nosotros decíamos que estaba con Colombia, pues no la había visto la gente y eso fue muy importante.

Creo que el perdón que pidió ‘Timochenko’ a las víctimas lo dijo con claridad, con énfasis, con sinceridad y eso era algo que mucha gente estaba resintiendo.

JRV: ¿Qué tanto puede impactar ver al vicepresidente haciendo campaña con el presidente Santos?

CG: me parece importante que haya hecho ese acto de campaña con el presidente, Cambio Radical por lo menos en su estructura y organización ha expresado que va a votar por el sí.

Es evidente que él ha tenido dudas y que es un proceso que no le ha causado mucho entusiasmo.

JRV: presidente Uribe habló con Noticias Caracol y dice que si gana el sí pensarán en la campaña del 2018 para tratar de que llegue un candidato del Centro Democrático que tumbe esos acuerdos

CG: me preocupa que él piense así porque de todas maneras esta es una decisión democrática que se ha tomado dentro de los parámetros que ha dado la Corte Constitucional, que blinda mucho los acuerdos.

Creo que les toca algo así como hacer otro plebiscito para echar para atrás los acuerdos.

JRV: ¿Qué opina del ultimátum del fiscal Néstor Humberto Martínez?

CG: no hay duda de que él puede investigar. Pensar que puede arrebatarle al tribunal sus funciones me parece difícil y no me imagino que el fiscal esté pensando ir más allá de lo que los acuerdos le permiten.

JRV: ¿Qué les dice a los del no?

CG: he visto mucha gente que tiene reservas sobre los acuerdos y va a votar que sí por darle una oportunidad a la paz.

Creo que hay no de distintas características, unos que son frutos del escepticismo, no le creen a las FARC. Creo que el no ha exagerado los riesgos, temores y peligros de lo que pueda pasar.

Cuando el presidente Uribe tiene una pesadilla y dice: ‘Timochenko va a ser presidente’. Ese es un temor fundado en ninguna realidad política, para eso tendría que sacar 12 millones de votos o algo así y no me imagino eso cuándo. No es que sea imposible en la práctica, pero pasarían muchos años antes de que eso sea una posibilidad. Las FARC apenas van a empezar a hacer política y tienen mucha resistencia en la sociedad colombiana.

