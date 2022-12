Hay propuestas para el proceso de paz que son inviables, dice Santos

El jefe de Estado, al asegurar que se venció el plazo para recibir nuevas propuestas, explicó que “hay muchas razonables”, otras son “difíciles pero no imposibles” y algunas que son “inviables porque parten de la base de que no hay conflicto y por consiguiente no se puede aplicar el DIH y la justicia transicional”.

“Si no hubiera conflicto no habría nada que negociar”, añadió.

Señaló que frente al clamor ciudadano se va a trabajar a toda marcha.

Dijo por último, que ya hay un mecanismo establecido con las FARC para revisar las propuestas y decidir los ajustes “necesarios en el término de la distancia”.