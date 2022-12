“Hipócritas”: Claudia López al Centro Democrático por campaña en el plebiscito

Un candente debate tuvo lugar en el Congreso de la República, donde la senadora Claudia López calificó de hipócritas a los miembros del Centro Democrático por su indiferencia ante el escándalo desatado por una entrevista concedida por el gerente de la campaña del no, Juan Carlos Vélez, quien afirmó que hubo desinformación adrede durante el plebiscito.

“Ahora ninguno conocía al señor Juan Carlos Vélez. Nunca en esta plenaria oímos una crítica al gerente de la campaña del no... nunca. Ahora no lo conocían, no los representa, no saben qué decía. Hipócritas. Y eso no es una falta de respeto, es una descripción elemental de un comportamiento que dice una cosa y cuando los descubren la cambian”, declaró Claudia López.

"No vamos a hacer la paz sobre falsedades e hipocresías, la vamos a hacer escuchando a los del sí y a los del no, incluso a los que mintieron, y a las víctimas, haciendo propuestas todos, haciendo ajustes viables y concretos pronto, porque esto no es indefinido y ni jugando con la vida de la gente”, añadió.

Ante la andanada, senadores del Centro Democrático le salieron al paso a las críticas. Uno de ellos fue Iván Duque.

"Quien tenga denuncias puntuales las haga porque nosotros no tenemos rabo de paja y nos arrimamos a la candela. Ahora no vengan a decir que 6 millones de colombianos fueron a votar por ignorantes como se insinuó hace pocos días", ripostó Duque.

Al final de la plenaria, los miembros del Centro Democrático pidieron calma y gallardía para el momento que está atravesando el país.