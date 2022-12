¿Hubo tergiversaciones en campaña del no? Juan Carlos Vélez desata escándalo

Las declaraciones del exsenador y gerente de la campaña por el no, Juan Carlos Vélez, al diario La República, en las que asegura que se tergiversaron adrede mensajes y acudieron a la indignación, en lugar de informar sobre los acuerdos, generaron una tormenta política en el país.

La entrevista, titulada "El no ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia" puso en graves aprietos al partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe.

Juan Carlos Vélez, uno de los alfiles del expresidente Uribe, respondió un extenso cuestionario y dio respuestas como estas:

“¿Por qué tergiversaron mensajes para hacer campaña?

Fue lo mismo que hicieron los del sí

La campaña del sí fue basada en la esperanza de un nuevo país ¿cuál fue el mensaje de ustedes?

La indignación. estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca.”

Y al hablar de la estrategia que utilizaron para ganar dijo que sacaron provecho de las redes sociales, el excongresista declaró:

“Unos estrategas de Panamá Y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela”.

Una vez se desató el avispero, Vélez se apresuró a negar las declaraciones. “Yo le respondo, nosotros no tergiversamos nada, ya que ellos lo hayan acomodado a su manera, pero yo insistí que la otra campaña fue la que dijo que el 3 de octubre volvía la guerrilla al monte y volvía la guerra al país, lo cual no ocurrió”, declaró en Blu Radio el excongresista.

Sin embargo, desde el diario La República aseguraron que esas fueron sus respuestas y que todo quedó grabado.

El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, descalificó a Vélez y aseguró que existe una gran molestia en la colectividad por sus declaraciones.

“De dónde acá aparece el doctor Juan Carlos Vélez tomándose la atribución de interpretar como hicimos la campaña. Él tenía una tarea administrativa de recoger unos recursos. Me duele mucho decirlo, ha hecho un daño muy grande”, declaró el expresidente.