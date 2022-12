Jóvenes que acampan en Plaza de Bolívar celebran el Premio Nobel a Santos

Jóvenes que permanecen en el Campamento por la paz en la Plaza de Bolívar, se mostraron optimistas luego de que el presidente Juan Manuel Santos recibiera el premio Nobel.

“Vemos que la comunidad internacional está dando un espaldarazo”, opinó uno de los activistas.

“Es un clamor de la comunidad internacional, un llamado a que nos unamos, aprovechemos este momento histórico y no lo dejemos perder”, aseguró otra joven.

Santos fue galardonado este viernes con el Nobel de la Paz por encaminar un acuerdo de paz histórico firmado por la guerrilla de las FARC, que debía poner fin a 52 años de un conflicto que ha causado 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

Contra todo pronóstico, el pueblo colombiano rechazó el acuerdo en un plebiscito el domingo, reclamando entre otras medidas que los guerrilleros desmovilizados no puedan participar en la vida política y que vayan a la cárcel, en lugar de beneficiarse de penas alternativas.

Para el Comité Nobel sin embargo "el hecho de que una mayoría de votantes dijera no al acuerdo de paz no significa necesariamente que el proceso de paz esté muerto".