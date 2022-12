Juan Carlos Vélez renuncia al Centro Democrático tras polémicas declaraciones

Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del no en el plebiscito, desató una tormenta política este jueves con sus declaraciones en entrevista con el diario La República, en las que aseguró que se tergiversaron adrede mensajes y acudieron a la indignación, en lugar de informar sobre los acuerdos.

Sectores políticos se pronunciaron en contra de la información que dio el exsenador e incluso se anunció que la Fiscalía General estaba dispuesta a abrir una investigación al respecto.

En consecuencia, Vélez Uribe publicó un comunicado en redes sociales aclarando sus palabras y explicando nuevamente cómo se realizó la campaña por el no.

“Se fundamentó estratégicamente en lo contenido en cuñas difundidas en radio y televisión que buscaron evidenciar cómo las concesiones a las guerrilla, contenidas en los acuerdos Gobierno-FARC, generaban indignación entre un gran número de colombianos”, dijo.

Asimismo, desmintió que la organización Ardilla Lulle contribuyera a la campaña y afirmó que no contaron con participación de asesores extranjeros.

“Me equivoqué al no ser riguroso, no calculé el alcance de mis palabras. Ofrezco disculpas a los millones de colombianos que votaron libremente”, indicó en el comunicado.

Al final, Juan Carlos Vélez ofreció su renuncia a los miembros del Centro Democrático por el “daño que pude haber causado con mis palabras imprecisas al calor de un momento de hondas emociones”.



Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/IlBwOYjX3O — Juan Carlos Vélez Uribe (@jcvelezuribe) October 7, 2016