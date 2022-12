Juan Manuel Santos viajó a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz

Juan Manuel Santos recibe este sábado en Oslo el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos de pacificación de su país, sumido en un conflicto armado de más de 50 años que causó 260.000 muertos.

Santos, bogotano de 65 años, primer colombiano y sexto latinoamericano en lograr este galardón otorgado desde 1901, recibirá en la capital noruega una medalla de oro, un diploma y un cheque de 8 millones de coronas suecas (950.000 dólares).

El mandatario colombiano ya anunció que donará esta suma para ayudar a las víctimas del conflicto armado, que durante medio siglo enfrentó a guerrillas, paramilitares y ejército, dejando decenas de miles de desaparecidos y más de seis millones de desplazados.

Para recibir el premio, Santos invitó a acompañarle a Oslo a unas cuarenta personas, muchas de ellas allegados pero también negociadores y una decena de representantes de las víctimas del conflicto.

Entre ellos Ingrid Betancourt y Clara Rojas, ambas secuestradas más de seis años por las FARC, anunció este jueves el gobierno colombiano.

"No hay ningún representante de las FARC entre los invitados", dijo el director del instituto Nobel, Olav Njølstad. Tampoco estarán miembros del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que no quiere que los guerrilleros puedan entrar en político y que contribuyó en gran parte al fracaso del referéndum.

Santos recibirá el galardón el sábado en una ceremonia en el ayuntamiento de Oslo, a partir de las 12H00 GMT. Luego se entrevistará con el exsecretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, premio Nobel de la Paz 1973 y con el exconsejero del presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, galardonado en 2002.

El anuncio del prestigioso premio tuvo lugar el 8 de octubre, a pesar del inesperado rechazo, cinco días antes en un plebiscito, al acuerdo inicial suscrito con gran pompa el 26 de septiembre en Cartagena entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.

Dentro y fuera de Colombia, el premio fue visto como un espaldarazo al proceso de paz, pese al revés electoral.

"Esperamos que esto aliente todas las buenas iniciativas (...) en el proceso de paz y aporte finalmente la paz a Colombia después de décadas de guerra", explicó entonces la presidenta del Comité Nobel noruego, Kaci Kullmann Five.