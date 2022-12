Juramos no dar marcha atrás: ‘Iván Márquez’ tras gran movilización por la paz

Personas de todas las condiciones sociales y edades se dieron cita en 16 ciudades del país donde marcharon al gobierno y a la oposición que lleguen a un "acuerdo de paz ya" con las FARC, tras el rechazo a lo pactado con esa guerrilla en un plebiscito.

Bogotá, Barranquilla y Cali, fueron algunas de las ciudades donde se presentaron las movilizaciones. En ellas, los ciudadanos clamaron porque el presidente Juan Manuel Santos, impulsor del pacto de paz con las FARC, y el exmandatario Álvaro Uribe, feroz opositor de lo negociado, lleguen a acuerdos comunes que permitan seguir en la búsqueda de superar un conflicto armado de más de medio siglo.

"Me está doliendo el corazón. La paz no es de Uribe ni de Santos, la paz es de nosotros. Eso me tiene indignado", dijo Alejandro Quevedo, un profesor de matemáticas de 31 años que asistió a la convocatoria de origen universitario en Bogotá.

Con camisetas y flores blancas, al menos 30.000 personas participaron en Bogotá en una marcha de silencio y por la paz que finalizó en la céntrica Plaza de Bolívar, en protesta por los resultados del plebiscito del domingo, donde el 50,21% de los votantes dijo "No" al acuerdo alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba.

El sorpresivo rechazo en las urnas pone en vilo lo convenido con la guerrilla marxista, la principal y más antigua del país.

Por ello, Santos convocó un diálogo nacional para buscar alternativas y se reunió este miércoles con Uribe en la sede presidencial, desde donde declaró que está decidido a "buscar caminos de unión y reconciliación" para alcanzar la paz.

“Juramos no dar marcha atrás”: ‘Iván Márquez’

“Ante este respaldo multitudinario de Colombia a la paz, juramos no dar marcha atrás”, trino desde su cuenta el negociador de las FARC Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez.

En igual sentido se pronunció el jefe de ese grupo insurgente, Rodrigo Londoño Echeverri alias ‘Timochenko’.

Con los del SI, los del NO y las mayorías que no votaron esperamos encontrarnos pronto para que nos acompañen a implementar lo acordado https://t.co/6bTUIOZ260 — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) October 6, 2016