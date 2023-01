Justicia Especial para la Paz: ¿cómo está compuesta y para qué sirve?

Nació en los acuerdos de La Habana y cuenta con cinco órganos. Así será su funcionamiento.

Salas de justicia: actores del conflicto dirán qué, cómo, cuándo, dónde y a quiénes afectaron. Recibirá todas las investigaciones y sentencias de la justicia ordinaria por conductas cometidas en el conflicto armado, así como de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

Sala de amnistía e indulto: resolverá delitos políticos como la rebelión y determinará si a los comparecientes se les otorga amnistía o indulto.

Sala de definición de situaciones jurídicas: definirá la situación jurídica de quienes no sean objeto de amnistía o indulto.

Unidad de investigación: investigará y acusará ante el Tribunal Especial de Paz.

Tribunal Especial de Paz: estará compuesto por cinco secciones. Dos de primera instancia para los que reconozcan y los que no reconozcan sus responsabilidades.

Si dicen la verdad, pagarán de 5 a 8 años de pena privativa de la libertad. Quienes no la reconozcan, tendrán penas de 15 a 20 años de cárcel.

El órgano también tendrá sala de apelación y finalmente otra de revisión y de estabilidad para hacer efectivas las sentencias y resolver los casos que surjan cuando hayan cesado las funciones del tribunal.

