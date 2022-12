La carta de hija de diputado asesinado que hizo llorar a líderes de FARC

“¡Mataron a mi Juan, lo mataron! Esas fueron las palabras que escuche aquella noche en la que una intranquilidad desconocida me quitó el sueño. En ese momento supe que si los últimos cinco años habían sido insoportables, lo que venía era mucho peor”.

Así comienza la carta de Daniela Narváez Perdomo, hija del diputado Juan Carlos Narváez quien fue asesinado por la guerrilla de las FARC hace 9 años y que se convirtió en la voz de su mamá Fabiola para retratar el dolor de la ausencia de un padre muerto en medio de la guerra.

“En ese momento Daniela siente que todo se acaba, que la esperanza de tener un papá se acababa ese día, que ella solo pedía al niño Dios que la llevara de la mano al colegio, decirle a sus amiguitos que ella si tenía papá porque ella tenía tan solo dos años y medio cuando se los llevaron”.

La versión de las víctimas como Fabiola y otros 9 familiares retrata el momento más difícil de sus vidas cuando, uno a uno, sus verdugos ‘Catatumbo’, ‘Márquez’, ‘Joaquín Gómez’, ‘Ricardo Téllez’ y ‘Victoria Sandino’, en La Habana, les pidieron perdón.

“Eso se convirtió en una bomba en nuestra mente y cuerpo, tuvimos una reacción de mucho llanto, de gritos, reclamos, pero también de un tema de vómito, de diarrea, se paraban, volvían los familiares y creo que uno no había sentido tanta rabia como poder estrecharle la mano cuando entraron”.

En medio de los reclamos, uno de los momentos más conmovedores fue cuando los familiares pidieron una oración por el descanso de los diputados

“Les dije que me quería hacer en la mitad de ellos dos, yo cogí a ‘Catatumbo’ con mi mano izquierda y con mi mano derecha a ‘Iván Márquez’ y estaban fríos en ese calor porque habíamos quitado el aire acondicionado.

Ellos sudaban frío, me cogieron duro y rezamos el Padre Nuestro, llorando pero muy calmados pero cuando empezamos a decir ‘Dales señor el descanso eterno’ yo no aguanté más y empecé a llorar muy duro y ellos me apretaban muy fuerte, muy fuerte y solo le decía a Juan Carlos ‘este perdón es para ti, Juan. Este perdón es para que te vayas a descansar. Ya tu misión se cumplió y era ver este país firmando el fin del conflicto’".

¿Y usted les creyó?

“Yo puedo decirte que les creí porque uno no llora tanto cuando no lo ha sentido”.

¿Y es que lloraron mucho?

Yo a ‘Catatumbo’ lo vi muchas veces secarse las lágrimas, a ‘Joaquín Gómez’ sacar su pañuelo varias veces, era un momento de catarsis muy fuerte y cuando ‘Catatumbo’ al final hablamos yo le pido que le grabe un mensaje a Daniela”.

“Él me decía: ‘con el corazón en las manos, te pido que me creas que sepas lo que te estoy diciendo es verdad, Daniela perdóname, perdóname por lo que le hice a tu padre’”.

En un país tan polarizado, la pregunta que muchos se hacen es como perdonar en medio de tanto dolor

“Hoy puedo decir que tengo mucho dolor, tengo mucha tristeza, siento que el sábado enterré a Juan Carlos, lo despedí totalmente. Siento que estoy en la etapa del verdadero duelo y por eso he tomado la decisión de coger a mi hija y decir: ‘vamos a salir adelante es hora de construir un nuevo proyecto de vida’”.