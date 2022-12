La paz no es de Santos ni de Uribe, es de los colombianos: Jody Williams

Jody Williams es estadounidense, lleva casi toda su vida dedicada a luchar contra el flagelo de las minas antipersona. Esa lucha la hizo merecedora de un premio Nobel de Paz en 1997.

Ha trabajado en conflictos armados en África y Centroamérica y lleva algún tiempo dedicada a estudiar la guerra en Colombia y el proceso con las FARC.

Estuvo hace poco en Barranquilla dictando conferencias y hablando precisamente de los diálogos y lo hizo a su mejor estilo, de frente y sin tapujos.

Estamos a pocos días de que se haga una firma histórica de un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Usted es premio nobel de Paz, ha recorrido el mundo trabajando el tema de las minas, que es uno de las grandes dramas de nuestra guerra en Colombia. ¿Cómo ve esa firma?

"Yo creo que es muy histórico porque, en comparación con otros, ha pasado mucho tiempo intentando negociar puntos muy al fondo de los problemas que llegaron a dar una guerra. Si se puede decir así, muy diferente de lo que pasó en El Salvador, que no hicieron nada más que separar los militares y guerrilla y todo eso; cuestiones socio-económicas que fueron base de la guerra no hicieron nada.

Y por eso no creo que la gente que no ha sufrido tenga derecho de decir que las víctimas tienen que aguantar más años de guerra porque tienen odio”.

Jody Williams se va con todo contra los opositores de los diálogos y refutó uno a uno los argumentos de quienes dicen no en el plebiscito.

Los que promueven el no, empezando por el expresidente Uribe, dicen que no están contra la paz pero que si gana el no habría la posibilidad de renegociar los acuerdos.

"¿Por qué tienen que hacerlo otra vez?"

Porque él dice que se ha entregado al país a las FARC

"Pero les van a dar 10 puestos en el Congreso...es una locura. ¿Cómo van a quitar poder con 10? Y además las FARC tienen que educar a su gente cómo llegar a ser un partido político...eso va a llevar tiempo.

Pero es lo que la oposición dice y es tal vez lo que más ha calado en la opinión pública colombiana: Dicen ellos que hay impunidad y se negoció impunidad para quienes han cometido delitos atroces.

"Si hay impunidad para las FARC también hay impunidad para la gente del otro lado que también estaban empujando la guerra. Los militares también cometieron violaciones, los paramilitares hasta más y hay políticos que también tienen culpa de lo que ha pasado en este país y solamente fijarse en las Farc…las Farc...las Farc...

La gente que ha ganado mucho dinero y sigue ganando dinero con la guerra me imagino que van a votar el no y hacen distorsiones para parecer que tienen argumentos que sí tienen peso y todo. Pero no es cierto y además todo mundo sabe que hay algo personal entre Uribe y Santos. La paz no es de Uribe ni de Santos, la paz es cosa de toda la población de este país”.

Jody Williams no se calla nada, ni siquiera su profundo desacuerdo con el plebiscito. Para esta nobel de Paz no era necesario.

"Yo honestamente no lo hubiera hecho porque yo creo que el Gobierno tiene derecho de negociar con la oposición para intentar hacer una paz y dar espacio a un voto cuando hay fuerzas tan fuertes que no quieren ver paz…muchas veces tiene que ver con dinero y poder. Yo no creo que tienen derecho de tumbar un proceso de paz antes de que empiece”.

Sobre el tema que más conoce, el de las minas antipersona, Jody Williams dice que así como lo han logrado más de 20 países en el mundo, Colombia podrá limpiar todo su territorio de esos artefactos, pero advierte que costará años y mucho esfuerzo.

* Noticias Caracol hace la siguiente aclaración: en el minuto 2:00 de esta entrevista se usaron imágenes de apoyo de una manifestación por el No en Medellín y un banner en el que se leía la frase “La gente que no ha sufrido, tiene odio”, dicha por la nobel de Paz Jody Williams. Por una coincidencia desafortunada, en las imágenes apareció un ciudadano que se identifica como Sebastián Ramírez V. en su cuenta de Twitter. El señor Ramírez manifestó su malestar, pues no tiene relación alguna con la frase. Por tal motivo, se reemplazó la imagen.