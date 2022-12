La tristeza embarga a quienes apoyaban el sí a los acuerdos en Apartadó

En medio de la polarización que se siente en Apartadó, uno de los pueblos más afectados por la violencia, la poca participación se notó durante la jornada. Sin embargo, el sí, que predominó en la zona, no fue suficiente para el consolidado nacional.

Claudia Mosquera, víctima de la violencia que apoyaba los acuerdos logrados entre el gobierno y las FARC en La Habana, dijo que la derrota en las urnas es “muy triste. Yo, por ejemplo, soy víctima de la violencia y quería un país con cambio y quería ver la posibilidad de que estuviéramos como los otros países del mundo”.

Gloria Trejos, que no apoyaba lo acordado, dijo: “es una felicidad inmensa porque ganó el país, todo los que promovíamos el no estamos por eso, porque nos duele la patria”.

Las autoridades resaltaron el buen comportamiento de los votantes y también el ausentismo.

Willian González de la Hoz, defensor del pueblo regional en Urabá, señaló la “poca afluencia de personas, pero en total normalidad, tenemos 15 puntos de votación, con 201 mesas en Apartadó y un número significativo en el resto del Urabá”.

De los 89.160 personas habilitadas solo votaron 27.131.