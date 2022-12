Luego de 15 años, Bolívar recuerda cómo se rebeló contra las FARC

Del ataque perpetrado por las FARC en el 2001, una habitante del municipio de Bolívar, sur del Cauca, recuerda que los guerrilleros destruyeron y quemaron la Alcaldía y la sede de la Casa de la Cultura que se había fundado meses atrás.

“Tuve que ver los libros y los instrumentos en llamas, todo lo que había construido, verlo en llamas. Fue bastante difícil, fue muy duro”, manifestó Fanny Martínez, habitante de Bolívar.

Algunos guerrilleros intentaron secuestrar a cinco de los 40 policías que estuvieron en la toma, pero los pobladores se opusieron y evitaron el plagio.

“Por eso, la gente se mostró en resistencia y todo el mundo salió, allí no se quedaron ni niños, ni jóvenes, ni ancianos. Más de 100 carros se iban a llevar en esa oportunidad, pero no pudieron porque la gente actuó y no dejaron llevarse ni los carros, ni los policías”, recordó Augusto Hoyos, habitante de Bolívar.

De aquel día, solo quedó un mal recuerdo que esperan sepultar una vez se firmen los acuerdos de paz.

“Uno escucha en la ciudadanía una intensión y voluntad de perdonar, pero también quiere que haya compromisos por parte del Estado y las FARC para que haya justicia, verdad y reparación”, indicó Germán Bejarano, secretario de Educación de Bolívar.

Los habitantes también aspiran que, con la firma de los acuerdos, llegue la solución para los múltiples problemas que tiene el municipio en materia de infraestructura y del servicio de agua potable.