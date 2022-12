“Me da tristeza que EE. UU. avale impunidad del mayor cartel de cocaína”: Uribe

Veinticuatro horas después de la firma de paz entre Gobierno y FARC, el expresidente Álvaro Uribe pone sus cartas sobre la mesa y sustenta su campaña por el no en el plebiscito.

Juan Roberto Vargas: ¿Cómo le fue en Cartagena?

Álvaro Uribe: bien porque hubo reuniones importantes de ciudadanos que estamos por el no, pero que también queremos la paz.

Me preocupó que reprimieron mucho a las personas que acudieron a nuestras reuniones. Inclusive en algún momento me tuve que ir a situar adelante y decir: “hay que respetar mucho a la Policía, saludarlos y decirles que no es culpa de ellos”.

No dejaban transitar personas que tuvieran camisetas del no.

Contraste en Cartagena, prácticamente el mundo celebrando firma del acuerdo y a unos kilómetros Uribe y Ordóñez dando argumentos por el no.

AU: hace 23 años hubo algo parecido en El Salvador, todo el mundo lo aplaudió y hace seis o siete semanas esa ley fue derogada por la Corte Suprema porque encontraron que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables.

Y aquí amnistían expresamente delitos como el narcotráfico que en Colombia ha causado todas las tragedias, ha sido la fuente de los delitos de lesa humanidad.

A mí me dio muchas tristeza esto, Estados Unidos no solamente avalando la impunidad del mayor cartel de cocaína en el mundo sino en esa reunión con Kerry - Maduro y la situación de Venezuela.

JRV: ¿Qué pasa si gana el no?

AU: si gana el no que le den protección a las FARC, que se les exija cesar todos los crímenes, incluido narcotráfico y extorsión, y que se corrijan los acuerdos.

JRV: pero el Gobierno dice que si gana el no se acaba el proceso de paz

AU: es caprichoso el Gobierno porque la Constitución permite reorientar los acuerdos, el presidente no pierde la facultad negociadora.

Carlos Antonio Lozada dijo que las FARC nada renegocian, ni tontos que fueran, si les dieron todo.

JRV: ¿Qué pasa si gana el sí?

AU: si gana el sí todo esto se sube a la Constitución, el presidente ejerce las facultades extraordinarias e ilimitadas para incorporar al ordenamiento jurídico todo lo que sea materia de ley.

Llega un gobierno en el 2018 y encuentra que el país quedó ingobernable y tiene que reformar eso estando ya en la Constitución, bastante difícil.

JRV: Frank Pearl y Alejandro Éder reconocieron que en su gobierno se gestó ese acercamiento con las FARC ¿Algo de lo que hicieron se puede destacar?

AU: ellos siempre conocieron mis inamovibles, le digo de corazón que yo no habría sido capaz de firmar este acuerdo.

JRV: ya con las FARC convertidas en partido político ¿existe la posibilidad de que usted se siente con ellos a debatir?

AU: el pluralismo en una democracia como la colombiana no se hace con quienes han dedicado la vida al crimen, no se hace con criminales responsables de delitos de lesa humanidad.

