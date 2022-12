Me inspiré en un personaje como Mandela: Santos previo a la firma en Cartagena

Luis Eduardo Maldonado: ¿está nervioso? Este es el hecho más importante del país

Juan Manuel Santos: Tengo sentimientos encontrados: alegría, ansiedad, algo de nerviosismo, expectativa pero también una enorme tranquilidad en el sentido de que estamos haciendo lo correcto de que es un hecho importante para el país. Con el sentimiento del deber cumplido.

L. E. M.: En el palacio usted tiene una capilla, yo lo he visto orando. ¿Habló con Dios hoy?

J.M.S.: Todos los días hablo con Dios. Y sobre todo en estos momentos para que me inspire y me dé la fortaleza, me dé ese talante necesario para poder sobrellevar estos momentos tan importantes en la vida de nuestro país y la vida de todos nosotros.

L.E.M.: ¿En qué momento dijo “voy a negociar la paz con la guerrilla”?

J.M.S.: Este es un proceso que lleva muchísimos años. Acuérdese que yo fui acusado inclusive de conspirar con la guerrilla y con los paramilitares para tumbar un gobierno. Desde entonces, inclusive desde cuando fui periodista, me di cuenta que en cierta forma habíamos perdido la capacidad de sentir el dolor ajeno, cuando solamente si había matanzas por encima de quince personas muertas se publicaba en primera página, ahí dije “esta guerra tenemos que terminarla”.