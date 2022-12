Ni el papa logró el milagro de reconciliar a Santos y Uribe

El presidente Juan Manuel Santos aseguró este viernes, tras el encuentro con el papa Francisco y Álvaro Uribe en el Vaticano, que está dispuesto a seguir dialogando con el senador sobre la forma de implementar los acuerdos de paz con las FARC.

“Le dije a Uribe que estamos siempre dispuestos a seguir dialogando, entrar a un acuerdo de cómo se va implementar este acuerdo de paz, hay una oportunidad para demostrar que podemos ponernos de acuerdo sobre cosas importantes en el país”, reveló.

Agregó que “la división a nadie le conviene ni tampoco la paralización. Que mejor poder encontrar un tema como la paz para poder hacer coincidir nuestras opiniones y nuestros puntos de vista”.

No nos pueden imponer todo eso: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe reiteró ante el papa su críticas al acuerdo de paz firmado en Colombia.

"No nos pueden imponer todo esto, su santidad", contó Uribe que dijo al pontífice argentino al término del inesperado encuentro organizado por el Vaticano entre los dos dirigentes para intentar reconciliar las partes.

Uribe, el más férreo detractor del pacto de paz firmado por el gobierno de Santos y las FARC para poner fin a más de medio siglo de conflicto, aseguró que lo pide es que se reformen varios puntos.

"Hubo modificaciones, pero hay algunos puntos muy delicados que el gobierno no ha querido reformar", aseguró.

Entre los temas que más preocupa a Uribe, figura el de la que él llama "inmunidad total para los delitos de lesa humanidad".

"En este momento hay colombianos que están en la cárcel que han cometido delitos menores que los de las Farc, si van a estar en zonas de concentración nosotros lo aceptamos, pero que haya mínimas condiciones penitenciarias", pidió Uribe.

Francisco, el mediador

El papa Francisco recibió este viernes en el Vaticano al presidente Juan Manuel Santos y su predecesor Álvaro Uribe.

Coincidiendo con la visita prevista de Santos a la Santa Sede en el marco de una gira europea, el pontífice argentino convocó por sorpresa a Uribe para una reunión conjunta, en un aparente intento de acercar sus posiciones.

Antes de la reunión, el pontífice los había recibido a ambos por separado.

"Necesitamos su ayuda", le dijo Santos al pontífice argentino durante los 20 minutos que permanecieron reunidos en la biblioteca del Palacio Apostólico.

El premio Nobel de la Paz le regaló al papa un "balígrafo", una bala convertida en bolígrafo como el que el 24 de noviembre sirvió para sellar con el líder de las FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), el renegociado acuerdo de paz, después de que el primero fuera rechazado en un plebiscito.

El expresidente continúa oponiéndose a este acuerdo refrendado hace dos semanas por el Congreso colombiano, a pesar de que el texto fue renegociado con la guerrilla para incluir propuestas de la oposición.

El actual mandatario insiste por su parte en "la necesidad de un acuerdo nacional para la implementación del acuerdo de paz" con las FARC, según un portavoz de la presidencia.

Santos y Uribe han protagonizado un fuerte enfrentamiento en los últimos tiempos, que les llevó a pasar más de cinco años sin encontrarse cara a cara hasta el pasado 5 de octubre, cuando se reunieron para hablar sobre la paz de Colombia tras el plebiscito.