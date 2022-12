Ni terratenientes ni narcotraficantes: comandantes de FARC quieren dejar la guerra atrás

En zona veredal de La Carmelita, en Putumayo, están cuatro históricos líderes del bloque sur. Entre ellos ‘Martín Corena’ y ‘Hernán Benítez’.

En una de las carpas improvisadas de la zona veredal La Carmelita están cuatro de los actuales comandantes del bloque sur de las FARC, entre ellos Martín Corena, quien fuera uno de los más perseguidos por las Fuerzas Armadas y quien se salvó de tres bombardeos.

“Si no hubiera sido por la selva, nosotros no estaríamos, no hubiéramos resistido los bombardeos”, dice.

‘Corena’ se siente mejor hoy sin sus armas y sin el camuflado. Cien guerrilleros forman la guardia de estos hombres en las zonas veredales.

El curtido guerrillero, con cuarenta años en las FARC, habla de todo y sin titubear.

“Nosotros no somos terratenientes, vale la pena reconocer que si tenemos algunas tierras, donde sembramos los cultivos, los terneritos, para vivir de eso", dice.

¿Y sobre el narcotráfico?

“No es cierto. Nos han vinculado con el narcotráfico. El único vínculo es que le cobrábamos a los narcotraficantes un impuesto", añade.

Y en medio de la guerra siempre estuvo la población civil:

“Pero la guerra es así, la guerra no mide consecuencias y se presentaron algunos hechos. Y esas bombas muchas veces cayeron en las iglesias, en hospitales, en las viviendas humildes de las gentes”

“Eso nos duele, no es que nos arrepintamos porque era la vida que habíamos emprendido, pero sí que nunca se vuelva a repetir esa situación”.

Cuando se crearon las FARC, a mediados de 1966, El Pato fue con Marquetalia y Guayabero una de las tres zonas para el fortalecimiento de esa guerrilla, que se convertiría décadas más tarde en la guerrilla más vieja de América.

Y al lado de Manuel Marulanda estuvo uno de los comandantes del bloque sur conocido en las filas como ‘Hernán Benítez’, llegó a las FARC cuando era un niño:

"Yo ingresé a las FARC el 22 de junio de 1970 a la región del Pato. Las fuerzas del Estado asesinaron a mi padre por el solo hecho de ser sindicalista, y ya muriendo mi padre se frustraron todas esas opciones que tenía de estudiar. Como nos querían matar ingresamos un hermano y yo”, relata.

En la zona veredal La Carmelita, Benítez supervisa junto a otros tres todas las actividades de más 300 guerrilleros que aún no entregan sus armas.

“Nosotros somos unos abanderados de la paz y desde Marquetalia hemos hecho propuestas de salidas pacíficas. Siempre estamos claros que la guerra no es la opción. Colombia necesita la paz. Al desaparecer la guerra tienen que desaparecer las armas".

¿Por qué la paz con Santos?

“Se dio en este gobierno con muchas dificultades, con muchos enemigos de la paz, pero la paz se está aclimantando".

Benítez lleva 47 años en las FARC:

“Nosotros nacimos en la guerra y estamos en la guerra, estamos bastante avanzados de edad, no hemos conocido la libertad. Aspiro a tener dignamente lo que tienen los colombianos".

La guerra en Colombia ha dejado más de 200 mil víctimas mortales y más de 7 millones de desplazados.