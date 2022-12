No levantarse de la mesa hasta tener un nuevo acuerdo: Santos a negociadores

Reuniones entre el gobierno de Colombia y los opositores que rechazaron en las urnas el acuerdo de paz con las FARC culminaron este jueves y las propuestas recogidas en esos encuentros serán ahora llevadas ante la guerrilla para buscar un nuevo acuerdo.

El presidente Juan Manuel Santos pidió más temprano desde Reino Unido, donde realiza una visita de Estado, que se "prolongaran esas negociaciones uno o dos días más", pero representantes del gobierno y de la oposición confirmaron en la noche de este jueves que el ciclo de reuniones culminó.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que tras cinco jornadas de más de 10 horas de reuniones las partes lograron finalizar un documento "con propuestas y opciones" de los sectores que votaron "No" al acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el plebiscito del 2 de octubre.

"Las más de 400 propuestas recibidas se organizaron alrededor de 60 ejes temáticos sobre los cuales los representantes del 'No' precisaron sus diferentes propuestas. Hubo temas de controversia pero siempre se tramitaron con respeto y con ánimo constructivo", dijo Cristo en una declaración a la prensa.

"Este ejercicio permitió construir un documento (...) en el que se identifican los temas que requieren mayor precisión y, a juicio de los representantes del 'No', modificaciones al acuerdo", añadió el ministro.

El mismo será presentado a las FARC por un equipo de negociadores, encabezado por el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, que viajará el viernes por la mañana a La Habana.

El jefe negociador, Humberto de la Calle, se quedará sin embargo en Bogotá para reunirse el sábado con Santos, flamante premio Nobel de la Paz, a su vuelta de Reino Unido.



"Sentido de urgencia"

"Esperemos que, pese a la complejidad y dificultad de los temas, podamos avanzar en la construcción de un nuevo acuerdo en el menor tiempo posible. Hay sentido de urgencia", añadió Cristo.

En este sentido, Santos aseguró que dirá a sus negociadores que "no se paren de la mesa hasta que tengan un acuerdo" nuevo para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado con las FARC.

Luego de que una estrecha mayoría de colombianos rechazara lo pactado en Cuba tras casi cuatro años de negociaciones, Santos comenzó reuniones con la oposición, liderada principalmente por el expresidente Álvaro Uribe, para llegar a un nuevo acuerdo.

Opositores han criticado principalmente la "impunidad total" y la elegibilidad política que, en su concepto, otorgan los acuerdos a los guerrilleros responsables de delitos atroces.

Este jueves, los voceros opositores que participaron en las reuniones emitieron un comunicado asegurando que culminó "el primer ciclo de reuniones" con el gobierno "con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo con las FARC, con cambios profundos, substanciales y estructurales".

"Reiteramos que aún no existen acuerdos, pero sí coincidencias y diferencias con el gobierno, así como propuestas viables que permiten construir opciones y avanzar colectivamente hacia la paz que todos los colombianos anhelamos. El balón está ahora en manos de las FARC", aseguraron.

Además, dijeron que se reservan la posibilidad "de solicitar al gobierno la presencia de observadores del No" en La Habana y pidieron a Santos no frustrar "el espíritu constructivo" de las pláticas con sus representantes al negar "reformas de fondo al decir que son 'inviables'".

Colombia registra más de 260.000 muertos en medio siglo de violencia fratricida, que ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública.