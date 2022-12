"No podemos seguir con las heridas sangrando": Sigifredo López

Tras votaciones del plebiscito por la paz, que le dieron el mayor resultado al no, algunas de las víctimas de las FARC se manifestaron respecto al resultado en las urnas. Una de ellas fue Sigifredo López, único sobreviviente de los 12 diputados del Valle del Cauca secuestrados por esta guerrilla en 2002, quien señala que se deberían revisar puntos del acuerdo, que podrían ser ajustados.

"Salimos a votar con la esperanza que íbamos a terminar la guerra, pero los políticos nos dejaron solos, no salieron y dejaron el peso de las campañas en las víctimas y los ciudadanos del común. Es insólito el resultado, el país hoy está dividido y necesitamos ponernos de acuerdo para poderlo sacar adelante", expresa López.

El exdiputado agrega que la polarización se debe a que muchas de las víctimas del conflicto armado no han logrado perdonar, ya que con sus acciones las FARC se ganaron el repudio de los colombianos. Sin embargo, dice que ni la guerrilla, ni los dirigentes, deben ser mezquinos con la sociedad, ni negarles la paz.

"Es indispensable crear una comisión renegociadora con los dirigentes del no, ponerse de acuerdo en lo fundamental que es la paz y negociar con las FARC. Las FARC deben entender que este es un voto de repudio a todas sus acciones de barbarie durante muchos años", sugiere.

Sigifredo puntualiza en que los pasos a seguir, tanto para los que apoyan el sí a los acuerdos, como a los que no, es atender el llamado del presidente Juan Manuel Santos y establecer los términos para una renegociación en La Habana.

"No podemos seguir con las heridas sangrando, porque no nos ponemos de acuerdo en nada. Vivimos en un charco de sangre y queremos seguir en el, esto no puede ser posible", concluye López.