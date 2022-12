No somos mafiosos, no hicimos una guerra por enriquecimiento personal: ‘Lozada’

Alias ‘Carlos Antonio Lozada’, jefe guerrillero de las FARC y uno de los negociadores en La Habana, estuvo en Noticias Caracol para hablar de lo qué viene tras la refrendación del nuevo acuerdo, los bienes del grupo rebelde, dejación de armas, entro otros temas.

Juan Roberto Vargas: ¿Cómo va a ser el traslado de los guerrilleros a las zonas veredales?

Carlos Antonio Lozada: se establece una ruta que comienza con el punto de partida, por donde se van a desplazar las unidades, qué cantidad de personas y, de acuerdo con eso, la fuerza pública establece cuál es su ubicación sobre esas rutas y se abre una especie de corredor que permite que las unidades guerrilleras se desplacen y pueden llegar al punto donde deben hacer ese preagrupamiento.

JRV: ¿Cómo verifican que en efecto estén yendo a ese proceso y no estén cometiendo delitos?

CAL: Nosotros tenemos una estructura de mando, una disciplina, nuestras unidades se mueven sobre la base de planes.

JRV: ¿Qué tan grande puede ser la disidencia en las filas de las FARC frente al proceso de paz?

En el caso del primer frente fue algo muy puntual que se ha ido reduciendo en la medida en que se han presentado deserciones de esos guerrilleros que, de manera engañosa, fueron llevados a esa situación por algunos miembros de la dirección de ese frente.

La decisión que tomó la Décima Conferencia fue ratificar que quedaban separados de las FARC. Sin embargo, dejamos la puerta abierta para que guerrilleros de base y mandos medios pudieran retornar a los campamentos y acoger lo que anteriormente habían negado con respecto al proceso de paz.

JRV: para el colombiano de a pie ¿Cómo le garantizan ustedes que van a dejar todas armadas en esos contenedores?

CAL: ¿Qué sentido tendría guardar nosotros x número de fusiles? Que el día de mañana, si hipotéticamente se diera el caso, los encontraran y se perdiera nuestra credibilidad. Cuando nosotros abordamos este tema en las FARC lógicamente hubo quien propuso dejemos unas armas por si no nos cumplen, pero nosotros decíamos eso es poner en riesgo no solamente la credibilidad de nosotros como organización sino también nuestro proyecto político.

JRV: hablando de tierras y bienes ¿Ustedes saben qué tienen, cuánto tienen?

CAL: nosotros no hicimos una guerra para enriquecernos. Sí tenemos unos bienes, claro. No hubiese sido posible resistir 52 años de confrontación, si en medio de ese proceso no hubiéramos construido nuestra propia economía de guerra, pero eso es distinto a decir que nosotros tenemos fortunas personales. No somos mafiosos, no hicimos una guerra para el enriquecimiento personal. Luego no tenemos ningún problema en coger esos bienes, inventariarlos y decirle al país: aquí están estos bienes para por una parte reparar a las víctimas, pero también para el proceso de reincorporación de los combatientes.

Justicia en al acuerdo final de paz

CAL: nos comprometimos, a partir de la creación de un mecanismo de justicia, una jurisdicción especial de paz, para que allí se defina la responsabilidad de todos: insurgencia, militares, presidentes que han sido parte del conflicto, senadores, cortes, empresarios, incluso medios de comunicación que también han participado.

JRV: ¿Qué es ese gobierno de transición que proponen las FARC?

Es un gobierno que se comprometa esencialmente con la implementación de los acuerdos. Estamos poniendo en el escenario de la política nacional una propuesta que hacia el 2018, de alguna manera, unifique los distintos sectores que estamos por la paz.

