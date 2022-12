Óscar Iván Zuluaga visitó el Cauca para promover el no en el plebiscito

El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga se reunió con cerca de 50 líderes del Centro Democrático en el Cauca con el propósito de analizar las tesis para votar por el no en el plebiscito que se realizará el próximo domingo en Colombia y que busca refrendar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC.

En dicho departamento, según Zuluaga, hay mucha preocupación por temas como el de tierras en manos de las FARC y la circunscripción especial, razón por la cual está invitando a sus habitantes a votar por el no.

"Aquí se va a sentir uno de los propósitos que tiene ese acuerdo y es que las FARC consolide un poder territorial para poder presionar a las comunidades", aseguró el director del Centro Democrático.

Zuluaga sostuvo que el mensaje de los líderes del Cauca para votar no en el plebiscito se refiere a la necesidad de lograr "unos acuerdos que realmente tengan mínimos de justicia y le den tranquilidad y confianza a todos los ciudadanos".



Promovemos nuestros argumentos por el NO en Santander de Quilichao, Cauca. #DeCorazonVotoNO pic.twitter.com/QAyl0JkQ9z — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) September 30, 2016