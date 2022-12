Pastrana pide a Santos decir si está dispuesto a renegociar nuevo pacto con FARC

El expresidente Andrés Pastrana le pidió al actual mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, que precise los alcances de modificación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla, de cara a los ajustes que planteó la victoria del no en el plebiscito.

“El 99% de los colombianos queremos ayudarle y resulta que los primeros enemigos de lograr la paz es el ministro del Interior, es la Canciller, son miembros de la mesa de negociación, quienes simplemente dicen que no se puede hacer nada”, declaró Pastrana.

Las declaraciones fueron hechas por el exgobernante en el marco de un encuentro con grupos económicos, donde se discutió la suerte del acuerdo de paz con las FARC.

Pastrana, uno de los principales opositores al acuerdo de La Habana, aseguró que tras el triunfo del no en el plebiscito, todo lo pactado se cayó. En su opinión, además, la solución jurídica tardará un buen tiempo.

“Si vamos a hablar de reforma constitucional, pues mínimo nos vamos a tardar 2 años y si vamos a hablar de reformas legales, pues tenemos que someternos al mecanismo que establecen la ley y la Constitución”, cree Pastrana.

Los gremios económicos expresaron su voluntad porque los acuerdos avancen en el menor tiempo posible.

“Debe ser pronto, pero eficaz, sin prisa pero sin pausa y eso dependerá de los distintos mecanismos legales que se puedan encontrar”, dijo Santiago Montenegro quien preside del Consejo Gremial Nacional.

Los agremiados anunciaron que se reunirán también con el expresidente Álvaro Uribe, en una labor de facilitación para un acuerdo en torno a la paz.