Perdón para todos los actores del conflicto: la polémica columna de Héctor Abad

En su habitual columna de los domingos en El Espectador, el columnista Héctor Abad Faciolince sostiene que al expresidente Uribe solo le interesan dos de los temas que se negocian con las FARC en Cuba: la participación en política y lo que tiene que ver con la jurisdicción especial para la paz y el sistema de justicia, verdad y reparación.

"Lo que verdaderamente lo alarma del quinto tema no es que las FARC la saquen barata, sino que a otros les salga muy cara: a esa jurisdicción especial se pueden acoger los militares condenados por crímenes conexos al conflicto y, a partir de ahí, cabe la posibilidad de que se llame a juicio también a los civiles implicados por los militares. Este es el quid del asunto, y ahí están los verdaderos motivos del no", escribió.

Agrega Abad que hay dos mil militares presos, la mayoría por delitos que están relacionados con el conflicto, y que muchos de esos militares estarían dispuestos, según el columnista, a prender el ventilador y salpicar a militares activos, civiles y empresarios que los apoyaron, entre otros, en la conformación de grupos paramilitares.

"Si el presidente Santos de verdad quiere hacer la paz con todo el país, debe ofrecerles a los militares, y a Uribe, y a los intereses y miedos que él representa, un trato que los cobije. Las penas atenuadas o conexas al conflicto deben ser para todo el mundo. Me temo que aquí seguirá la guerra si algunos militares y civiles reciben más penas y vergüenzas que la guerrilla".

El senador del Centro Democrático Alfredo Rangel sostiene que Abad Faciolince está equivocado.

“Parece que no hubiera leído los acuerdos de La Habana que garantizan impunidad para todos, para guerrilleros, para militares, para civiles. Basta con que confiesen los delitos que cometieron, o los que no cometieron para no pisar ni un día ninguna cárcel”.

Rangel dijo que la gran preocupación del Centro Democrático es que no haya impunidad en este proceso de paz.